“Er was genoeg plek om voorbij te steken”: Canadezen Stroll en Latifi rijden elkaar al snel van de baan in kwalificaties

Er was genoeg plek naast hem om er voorbij te gaan, maar plots besliste hij dan om ook in te sturen. Zonder dat hij in zijn spiegels keek.

Latifi legt de schuld alleszins bij Stroll. “Ik heb net de video gezien en voor mij is het duidelijk”, zegt de Williams-rijder. “Ik probeerde gewoon terug te keren omdat ik mij aan het voorbereiden was tijdens mijn outlap. En je ziet dat hij gewoon instuurt terwijl ik naast hem rijd. Ik liet hem voorbijsteken omdat hij aan het pushen was om een rondje te krijgen, dat werd in mijn oor gefluisterd. Vervolgens brak hij zijn rondje af en wilde ik doorgaan met mijn eigen voorbereiding. Er was genoeg plek naast hem om er voorbij te gaan, maar plots besliste hij dan om ook in te sturen. Zonder dat hij in zijn spiegels keek. Veel meer valt er volgens mij niet over te zeggen.”