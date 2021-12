Emotionele Verstappen nog altijd verbolgen over juichende Hamilton op Silverstone: “Dat kan je niet maken”

Na een kort nachtje waren de emoties duidelijk zichtbaar bij Verstappen. Hij zag tijdens het interview voor Ziggo Sport afgelopen maandag pas voor het eerst alle beelden terug. “Ik heb eerst flink gefeest en daarna vier uurtjes geslapen”, zei Verstappen, waarna hij met betraande ogen en een grote glimlach naar de beelden van de beslissende race in Abu Dhabi keek. “Door de hulp van Checo Pérez heb ik het wereldkampioenschap gewonnen, zo simpel is het. Hij heeft mij terug in de race gebracht en daar ben ik hem heel dankbaar voor.”

Verstappen kreeg het even zwaar toen hij op het schermpje zichzelf over de finish zag komen na de bloedstollende laatste minuten van de race, waarna hij even een momentje voor zichzelf nam nadat hij uit zijn bolide stapte. “Dit zijn heel bijzondere momenten die je nooit gaat vergeten in je leven, echt heel mooi.”

Volledig scherm Max Verstappen. © Photo News

Silverstone

Verstappen werd uiteraard ook gevraagd naar zijn hoogtepunten van het afgelopen jaar, waarbij hij de laatste race in Abu Dhabi niet mocht noemen. “De twee races in Oostenrijk (27 juni en 4 juli, red.) waren prachtig, maar de race in Zandvoort was natuurlijk ook onvergetelijk. Toen ik daar over de lijn kwam, viel er ook iets van me af. ‘Het is klaar’, vooral een gevoel van opluchting na een hectische week waarin de verwachtingen van iedereen heel hoog waren. Het was echt een superweekend voor alle raceliefhebbers. Al die nieuwe bochten waren leuk om te ontdekken en dankzij het publiek werd het natuurlijk onvergetelijk.”

Uiteraard werd Verstappen ook gevraagd naar zijn mindere momenten in het afgelopen jaar, waarin het vanaf het begin stuivertje wisselen was met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de strijd om de koppositie in het WK-klassement. “Het gevecht was heel stevig en heftig.” Dat kwam vooral tot uiting op zondag 18 juli in Silverstone, waar Verstappen van de baan werd gereden en met nekklachten naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Hamilton won de race vervolgens en vierde dat na afloop uitbundig, nadat hij had vernomen dat Verstappen in orde was. Toch stak die vreugde bij Hamilton Verstappen enorm, zo bleek ook een halfjaar later nog. “Ik denk niet dat je dat kan maken, om dat zo te vieren na zo’n serieuze crash. Laten we het zo zeggen: ik had het niet zo gedaan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verstappen had het afgelopen jaar ook vaak zijn discussies en problemen met de FIA. “Het plezier was soms ook wel weg door alle regels en de nasleep na veel races, maar na zo’n laatste race is dat natuurlijk wel grotendeels vergeten. Ik maak wel eens een praatje met de wedstrijdleiding, maar die relatie is niet altijd even goed. Maar goed, zij doen hun werk en ik doe dat ook.”

Straf dreigt voor Hamilton Lewis Hamilton kan mogelijk bestraft worden voor zijn afwezigheid op het gala van de autosportfederatie FIA. De net verkozen nieuwe FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zei dat ernaar gekeken moet worden of er regels zijn overtreden. Hamilton en zijn teambaas Toto Wolff bij Mercedes lieten verstek gaan bij het gala van de FIA in Parijs. Wolff sloeg de feestelijke afsluiting van het seizoen over, naar eigen zeggen uit loyaliteit met Hamilton en uit onvrede over de gang van zaken bij de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Daar pakte Max Verstappen de wereldtitel door Hamilton nog te passeren nadat een safetycar-situatie in de laatste ronde was opgeheven. De regels van de Formule 1 schrijven voor dat de coureurs die als eerste, tweede en derde zijn geëindigd in het kampioenschap aanwezig moeten zijn tijdens de prijsuitreiking van de FIA. Het is niet bekend wat voor straffen er kunnen volgen. De Finse Mercedescoureur Valtteri Bottas, die derde was geworden, was wel aanwezig op het gala. “Uiteindelijk zijn de regels de regels”, zei Sulayem. “Die zijn er om waar nodig verbeterd te worden, maar we zullen moeten kijken of er een overtreding is begaan. Het moet ons er echter ook niet van weerhouden om te zorgen dat kampioenen zich goed blijven voelen in de sport.”