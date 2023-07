Ellende kunnen ze missen als kiespijn: waarom Spa-Francorchamps in haar voortbestaan voor cruciaal weekend staat

Ongenaakba­re Verstappen wint in Canada, Alonso en Hamilton mee op het podium

Wereldkampioen Max Verstappen heeft de GP van Canada gewonnen. De Nederlander reed van start tot finish autoritair aan de leiding op het Circuit Gilles Villeneuve. Voor Verstappen was het zijn 41ste GP-zege, daarmee klimt hij op gelijke hoogte met Ayrton Senna. Voor Red Bull was het de 100ste zege in de Formule 1.