Eindelijk raak voor George Russell: Brit pakt eerste F1-zege uit carrière, Hamilton en Sainz vervolledigen podium

Formule 1 FIA bevestigt: Red Bull heeft budgetli­miet licht overschre­den, nog niets bekend over mogelijke straf

De Autosportfederatie (FIA) bevestigt dat Red Bull en Aston Martin het budgetplafond hebben overschreden in de Formule 1. Het zou bij het team van Max Verstappen over een kleine overschrijding van de limiet gaan, waardoor wellicht een kleine straf volgt. Aston Martin zou een fout in de procedure hebben gemaakt. Het is nu wachten op welke sancties de FIA exact geeft.

10 oktober