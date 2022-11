Einde verhaal voor Mick Schumacher in F1? Nico Hülkenberg neemt volgend seizoen zijn zitje bij Haas

Formule 1Nico Hülkenberg neemt volgend seizoen de plaats van zijn landgenoot Mick Schumacher over bij Formule 1-team Haas. Einde verhaal voor Schumacher junior in de Formule 1? Het heeft er alle schijn van.

KIJK. Mick Schumacher stapte in 2020 nog met trots in de voetsporen van zijn vader in de F1

De 23-jarige Schumacher kwam vorig jaar als Formule 2-kampioen bij Haas, maar slaagde er niet in te overtuigen. Na een teleurstellend eerste seizoen waarin hij geen enkel WK-punt sprokkelde, kon de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher ook dit jaar amper scoren. Alleen in Oostenrijk (zesde) en Groot-Brittannië (achtste) eindigde hij in de punten.

Schumachers teamgenoot Kevin Magnussen kan met zes top 10-plaatsen dit seizoen veel betere statistieken voorleggen. De Deen haalde vorig weekend in het Braziliaanse Sao Paulo nog de pole voor de sprintrace terwijl Schumacher in de kwalificaties twintigste en laatste werd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Met de 35-jarige Hülkenberg kiest Haas voor een ervaren vervanger van Schumacher. De Duitser reed al 181 Grote Prijzen. Hij is momenteel testrijder bij Aston Martin. Daar verving hij begin dit seizoen landgenoot Sebastian Vettel in Bahrein en Saoedi-Arabië omdat die out was door corona.

Hülkenberg begint volgende week al te racen voor Haas. Hij zal dan deelnemen aan de testraces die plaatsvinden na de laatste GP van het seizoen, komend weekend in Abu Dhabi. Met de aanstelling van Hülkenberg zijn nu alle duo’s voor 2023 in de Formule 1 bekend. Bij Williams moet de Amerikaan Logan Sargeant zijn superlicentie wel nog krijgen.

Volledig scherm Nico Hülkenberg. © AP