Eerst z'n zitje, daarna zijn Braziliaans lief: Verstappen bezorgt concurrent nachtmerries maar Hamilton doet er nog flinke schep bovenop

Formule 1Het ultieme duel in de WK-strijd in de Formule 1 wordt er een tussen twee piloten die niet alleen succes hebben op de grid, maar ook daarnaast. Lees: zowel Max Verstappen als zeker Lewis Hamilton was (respectievelijk is) grof wild op de vrijgezellenmarkt. En ook daar blijven ze hun agressieve stijl trouw: Verstappen (24) pakte eerst het zitje van de Rus Kvyat af bij Red Bull, nu is hij samen met zijn ex-lief Kelly Piquet (33) en speelt hij soms pluspapa voor hun dochtertje Penelope (2). Hamilton (36) daarentegen zit nog niet aan evenveel scharrels annex partners op korte of ietwat langere termijn als het aantal poles (103) dat hij bemachtigd heeft, maar heel veel kan dat ongetwijfeld niet schelen. Alles, of toch heel veel, over het liefdesleven van beide tenoren.