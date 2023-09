“Een zaak zonder hoop na 3.500 dagen”: goede vriend Michael Schumacher windt geen doekjes om toestand

Roger Benoit, met zijn 74 lentes een van de meest ervaren en ook gerespecteerde journalisten binnen het circuit van de formule 1 , heeft een trieste vorm van update over de gezondheidssituatie van zijn goeie vriend Michael Schumacher (54) gegeven. In een interview met het Zwitserse ‘Blick’ vertelt Benoit dat de situatie van de zevenvoudige wereldkampioen “hopeloos” is.

De enige constante in het schaarse nieuws rond de toestand van Michael Schumacher, nadat de Duitser in 2013 zwaar gewond raakte bij een skiongeluk in de Franse Alpen: het icoon van Ferrari is nog steeds niet de oude en zal dat waarschijnlijk ook nooit meer worden. Dat wordt nog eens op pijnlijke wijze bevestigd door Roger Benoit, die Schumacher al kent sinds zijn debuut in 1991.

Op de vraag wat hij nu tegen Schumacher zou zeggen als hij hem nog eens zou zien, antwoordde de Zwitser: “Ik zou eerst verrast zijn, dan blij zijn en een biertje met hem drinken. Hij is me trouwens ook nog een etentje verschuldigd, dat hij me beloofd had als ik zou afvallen tot onder de tachtig kilogram. Want op een gegeven moment was hij naar me toe gekomen en zei hij: ‘Roger, je wordt dik!’ Ik vrees dat hij me dat etentje waarschijnlijk voor altijd schuldig zal blijven.”

Want ook Benoit weet dat Schumacher nooit meer echt zal herstellen van zijn hersenletsel. “Eigenlijk is er maar één antwoord op deze vraag”, sprak hij. “Mick gaf het in 2022 in een van zijn zeldzame interviews toen hij zei: ‘Ik zou er alles voor over hebben om weer met papa te praten’. Deze zin zegt alles over hoe het nu al ruim 3.500 dagen met zijn vader gaat. Een zaak zonder hoop.”

Benoit vertelde in het interview ook dat hij ook een paar keer ruzie heeft gehad met Schumacher, bijvoorbeeld toen hij de Duitser bekritiseerde omdat hij niet aanwezig was op Ayrton Senna’s begrafenis, of toen hij had uitgepakt met de kop ‘Schummel-Schumi’. “Ik was ook kritisch op hem tijdens zijn comeback bij Mercedes in 2010 en hij praatte niet meer met mij. Tot ik op Suzuka In 2011 een sigaar op een klein pad naast de paddock rookte en Schumacher langs me heen liep”, herinnert Benoit zich nog maar al te goed. “Na twee meter stopte hij, kwam terug, sloeg met zijn hand op mijn knie en zei: ‘Laten we alles vergeten en bij het begin beginnen’.”

Johnny Herbert: "Mick moet door hel zijn gegaan Wat ook vaststaat, is dat de toestand rond Michael Schumacher blijft beroeren. Volgens gewezen f1-piloot Johnny Herbert zelfs in die mate, dat het een cruciale rol gespeeld heeft in de manier waarop Mick Schumacher zijn Formule 1-avontuur heeft beleefd. Zonder de hulp en expertise van zijn vader. "Michael Schumacher's gezondheid is natuurlijk ook ontzettend triest voor Mick. Het kan niet makkelijk geweest zijn voor Mick, zeker door wat zijn vader bereikt heeft", stelt de oud-coureur bij 'Ice36'. Herbert: "Opeens was zijn vader er niet meer om hem te begeleiden. Er zijn een hoop mensen die Mick door de jaren heen hebben geholpen, maar die kunnen nooit dezelfde impact hebben gehad dan die van Michael." Toch heeft Schumacher Jr. het knap gedaan, vindt Herbert. "Hij is er fantastisch mee omgegaan. Er was zoveel media-aandacht, alleen al om wie hij was en is. Dan heb je de verwachtingen door wat zijn vader allemaal heeft gedaan. Hij moet door een hel gegaan zijn door alle druk. Heeft hem dat uiteindelijk genekt? Misschien." Mick Schumacher maakte in 2021 zijn Formule 1-debuut bij het team van Haas, waar hij eerst een seizoen naast Nikita Mazepin verreed, en vervolgens Kevin Magnussen als teammaat kreeg. Aan het eind van 2022 besloot de Amerikaanse renstal het contract van de 24-jarige Duister niet te verlengen, waarna een exit uit de sport onvermijdelijk leek. Mercedes wierp de zoon van Michael Schumacher echter een reddingsboei toe door hem aan te nemen als reservecoureur, waardoor hij nog altijd regelmatig in de paddock te vinden is en mag blijven hopen op een fulltime-rentree.

