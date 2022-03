Een privéjet van 60 miljoen met Rolls-Roycemotoren en eentje met de namen van het gezin op het trapje: deze supersterren doen nog wat zotter dan Verstappen

Formule 1Max Verstappen verplaatst zich sinds eind 2020 met een privéjet, maar de Nederlandse Formule 1-kampioen is natuurlijk lang niet de enige die dat doet. Ook Cristiano Ronaldo en Lionel Messi doen dat, met als enige verschil: de whereabouts van Verstappen zijn voortaan te traceren via @VerstappenJet , een Twitteraccount die speciaal daarvoor in het leven is geroepen.

Luchthavenstress, het is iets waar Max Verstappen ook in wat het drukste F1-jaar ooit moet worden - 23 races in 8 maanden is natuurlijk behoorlijk wat - geen last van zal hebben. Want sinds eind 2020 is de Nederlander de eigenaar van een privéjet: een Falcon 900EX. Hij kocht het toestel over van Virgin-baas en miljardair Richard Branson, die het op zijn beurt ook al tweedehands had aangeworven. Verstappen zou voor zijn derdehandse kolos ergens tussen de 10 en de 12 miljoen euro hebben neergeteld, waar jaarlijks nog eens 2 à 3 miljoen euro aan onderhoudskosten mogen worden bijgerekend.

Verstappen aan boord van de Falcon 900 EX:

En Verstappen zette het toestel meteen naar zijn hand. De oorspronkelijke witte carrosserie werd omgetoverd naar een zwarte met oranje, terwijl er op de staart van het vliegtuig een leeuwenkop met zijn initialen werden aangebracht - net wat er ook op zijn racehelm afgebeeld staat. Binnenin is het gevaarte opgedeeld in vier compartimenten: de cockpit, het middenstuk van de jet - met slaapbank en zeven luxestoelen - een keukentje en tot slot de badkamer en andere sanitaire voorzieningen. Die details waren al langer bekend, maar ook de bewegingen van de privéjet door het luchtruim zijn nu intussen dus zo privé niet meer.

Whereabouts te volgen via Twitter

Sinds vorige maand wordt immers elke beweging die het vaartuig maakt, geregistreerd en gepubliceerd op een Twitteraccount. @VerstappenJet heet het, en het brein erachter luistert naar de naam van Menno Swart, een Nederlandse luchtvaartjournalist. Hoe gaat dat dan concreet in zijn werk? Een speciaal geprogrammeerde bot, gemaakt door een programmeur waarmee Swart samenwerkt, vist informatie over Verstappens jet uit bakken ruwe data. Waarna tweets over opstijgen en landen vervolgens automatisch worden verstuurd.

De laatste Twitterpost tot dusver: Verstappen die vanuit Dubai terug naar Bahrein vliegt

Voor Swart is het volgen van Verstappen vooral een hobby: “Hij vliegt echt heel vaak. Plus: Verstappen is leuk, omdat hij zijn toestel niet verhuurt. Dus de kans is best groot dat hij er daadwerkelijk in zit”, tekenden onze collega’s van 'De Volkskrant’ op bij monde van Swart, die naar eigen zeggen nog geen boze mails heeft gehad uit het kamp-Verstappen. “Maar goed, het is ook openbare informatie en anders is het beter om een privétoestel te huren. Dat is vaak goedkoper en dan heeft hij sowieso meer privacy, omdat je niet weet wie aan boord is. Ik denk dat hij het ook gewoon heel leuk vindt om een privéjet te hebben.”

Zo ziet het interieur van een soortgelijk toestel eruit:

Uniek in F1, maar niet in andere sporttakken De jet past bij Verstappens status als een van de best betaalde sporters ter wereld. Dankzij zijn recente contractverlenging, goed voor naar verluidt 200 miljoen euro over vijf jaar, behoort hij tot de top-20 van financieel tijdschrift 'Forbes’. In die exclusieve groep verplaatsen veel topsporters zich met een eigen vliegtuig. Een bloemlezing: Lionel Messi: Embraer Legacy 650 (18 miljoen euro) Ook Lionel Messi doet zijn verplaatsingen door de lucht met een gepersonaliseerde privéjet. Zo is er op de staart van het vliegtuig het nummer 10 aangebracht - het rugnummer waarmee ‘de Vlo’ zijn grootste successen als voetballer beleefde - en zijn er op het trapje de namen van het gezin aangebracht. Voorts ook nog aan boord: een keuken, twee badkamers en zestien luxestoelen die kunnen worden omgevormd tot acht bedden. Vreemd genoeg is Messi wel niet de eigenaar, hij leaset het toestel dat twee jaar terug trouwens al een keertje een noodlanding moest maken op Zaventem. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Cristiano Ronaldo: Gulfstream G650 Cristiano Ronaldo doet er natuurlijk nog een flinke schep bovenop. Hij is wél eigenaar van zijn privéjet, een Gulfstream G650 waar hij naar verluidt zowat 60 miljoen euro voor neertelde - da’s drie keer de waarde van die van Messi. De beelden hieronder geven weer wat hij ervoor in de plaats krijgt. Ook nog mee te geven: het toestel, dat uitgerust is met Rolls-Roycemotoren, biedt plaats aan achttien personen en het is de snelste privéjet die zo’n 980 kilometer per uur kan halen. Ook Floyd Mayweather heeft er zo trouwens eentje. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Floyd Mayweather (@floydmayweather) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Tiger Woods: Gulfstream G550 Ook Tiger Woods bezit een Gulfstream, zij het een G550 - die ook beschikt over die Rolls-Roycemotoren. Aan boord: onder meer een inloopdressing, een slaapkamer, een ruime badkamer en net zoals bij de andere sportsterren hier een ruime ‘leefruimte’. Ook satellietcommunicatie behoort tot de mogelijkheden en er is WiFi aan boord. Voor zo’n exemplaar hoest je al gauw zo’n 56 miljoen euro op. Volledig scherm . © Rv En Hamilton? Die deed zijn privéjet van de hand Max Verstappen is nog de enige overgebleven Formule 1-piloot die dergelijk speeltje heeft. Ook grote rivaal Lewis Hamilton had er tot voor kort ééntje, een knalrode Bombardier Challenger 605. De Brit besloot die echter van de hand te doen omdat... hij milieubewuster wilde gaan leven. De nieuwprijs van zo'n Challenger, bedraagt zowat 30 miljoen euro. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

