“Een ongeluk loert om elke hoek”: Raidillon ligt weer onder vuur, maar wat maakt bocht zo uitdagend?

Legendarisch is hij wel, de Raidillon waar de Formule 1 -coureurs vanaf vrijdag tegen 300 kilometer per uur haast blind naar boven knallen. Maar niet voor het eerst staat de bocht ook ter discussie, wat dan weer voor meningsverschillen zorgt. De ene: “Er moet echt iets veranderen.” De andere: “Je wandelt toch ook niet op een koord dat slechts twee meter boven de grond hangt?” Wat maakt hem zo uitdagend? Een inkijk in de befaamde bocht.

Komend weekend zal er alleen al in de Formule 1 weer enkele duizenden keren de Raidillon worden opgevlamd.

De befaamde bocht ligt vroeg in het rondje van Spa-Francorchamps. Na de start/finishlijn is er eerst een scherpe bocht naar rechts. Om dan het gaspedaal helemaal in te trappen. Tegen snelheden met 300 kilometer per uur gaat het bergaf om dan van aan de Eau Rouge (het kleine knikje beneden) de Raidillon op te rijden. De Eau Rouge is dus de tweede bocht van het circuit, de rechts-linkscombinatie van de Raidillon is bocht drie en vier.

Volledig scherm Spa-Francorchamps. © Oversteer48

Wie daar ooit opreed in een F1-bolide, en ook in de lagere categorieën van F2 en F3, spreekt van een ongeziene ervaring. En dan vooral omdat men aan hoge snelheid, 300 per uur dus, werkelijk een muur opscheurt. Aan het laagste punt, aan de Eau Rouge dus, zit men op 385 meter boven de zeespiegel. Het hoogste punt op de top van de Raidillon is 425 meter boven zeespiegel. Een hoogteverschil van 40 meter dat op enkele tellen wordt bedwongen. Het stijgingspercentage loopt op tot zeventien procent. Op racebeelden is de steiltegraad moeilijk te onderscheiden, maar een filmpje vanuit de McLaren-stal twee jaar geleden toont aan hoe steil de Raidillon is.

Maar er is meer. Door de stevige helling, maar ook het type s-bocht, zien coureurs niet waar ze heen rijden. Ze weten niet wat er zich 100 meter voor hen afspeelt. Ze rijden als het ware blind naar boven. Jacques Villeneuve, wereldkampioen in 1997, zei er eerder het volgende over: “We doen het puur op overlevingsinstinct. Net dát maakt het zo speciaal. Want wat heb je eraan als je op een koord wandelt amper twee meter boven de grond?”

Volledig scherm © Photo News

Veiligheid

De Raidillon wordt niet zelden de mooiste bocht in de autosport genoemd. En hij ligt dus in België. Maar er worden ook, opnieuw, vraagtekens gezet bij de veiligheid. Dat komt door de dodelijke crash van de jonge Nederlander Dilano Van t‘Hoff in het voorprogramma van de 24 Uren, begin deze maand. Bij slecht weer kwam Van t’ Hoff vlak na de Raidillon dwars op de baan terecht. Hij werd daarna in de flank aangereden.

KIJK. De crash van Dilano Van t‘Hoff

In de dagen erna kreeg zowat elke F1-coureur op zijn persconferentie een vraag over het incident. En de vraag of Francorchamps “niet te gevaarlijk geworden is”. Lance Stroll knikte, en riep op om de Raidillon éindelijk eens aan te pakken. Hij verwees daarbij ook naar het dodelijk ongeluk van Anthoine Hubert, de Formule 2-piloot die in augustus 2019 in gelijkaardige omstandigheden overleed. Ook hij kwam terug op de baan gestuit en werd nadien aangereden. “In een tijdsbestek van vier jaar verliezen we op die plek twee jonge talenten. We zeggen het ieder jaar: die bocht is te gevaarlijk. Er moet echt iets veranderen. Elke keer ligt er een ongeluk op de loer.”

Ook Max Verstappen en Charles Leclerc kregen de vraag. Zij benoemden de aandachtspunten. “Ik denk dat we moeten proberen de baan te verbreden en de barrières weg te halen. Want als je bij een ongeluk een barrière raakt, word je opnieuw op de baan gekatapulteerd”, aldus Verstappen en later ook Leclerc. En dan is er dus het risico dat je wordt aangereden, zoals bij Van t‘Hoff en Hubert. Maar Verstappen zit toch eerder in het kamp pro-Raidillon. “We gaan naar circuits met nog gevaarlijkere bochten dan deze. Maar daar wordt niet over gesproken zolang er geen ongeluk gebeurt. Ik vind het oneerlijk om alleen de baan de schuld te geven.”

Volledig scherm De Raidillon. © Photo News

Voor wijzigingen staat niet iedereen te springen. Ook al omdat onze F1-watcher opmerkt dat Francorchamps een kwalijke reputatie helemaal niet verdient. Want op de vroegere Nürburgring (5 doden) en Monza (4) waren er in het verre en nabije verleden namelijk meer slachtoffers dan de twee doden (Chris Bristow en Alan Stacey in 1960 op het oude, veertien kilometer lange en wél levensgevaarlijke circuit) die de F1 in Francorchamps heeft gekend.

De bocht kende zijn intrede in 1939. Voorheen ging het aan de Eau Rouge naar links. Maar omdat die opstelling de coureurs te veel afremde, werd een lange, hellende bocht naar rechts aangelegd. De huidige Raidillon. Doorheen de jaren werden er veranderingen doorgevoerd om de veiligheid te verhogen. Zo werden de uitloopzones meermaals verbreed, probeerde men het trechtereffect te verkleinen en zo de zichtbaarheid te vergroten en werd er recent nieuw asfalt gegoten. Maar het traject van de bocht zelf, die bleef zo goed als intact.

Verstappen: “Ik kijk enorm uit naar komend weekend. Francorchamps is mijn favoriete race op de kalender.”

KIJK. De evolutie van de befaamde bocht:

KIJK OOK. Grote crash in W Series op Spa-Francorchamps