Een mini-Tomorrowland en een gloednieuw verkeersplan: organisatoren halen alles uit de kast om Spa-Francorchamps op de F1-kalender te houden

Op 28 augustus staat de Grote Prijs van België op het programma. Mogelijk voor de laatste keer, want het contract met Formula One loopt ten einde. De geruchten gaan al een hele tijd dat er voor Spa-Francorchamps geen plaats meer zal zijn op de F1-kalender van 2023.

Om de promotoren voor zich te winnen hebben de organisatoren kosten noch moeite gespaard om voor vernieuwingen en bijkomende animatie te zorgen. De aanwezigheid van enkele topchefs en een nieuw restaurant met zo’n 100 eetplaatsen, Fuego, moeten in de fanzones voor een grotere culinaire beleving zorgen. Een mini-Tomorrowland met zowat 35 DJ’s, waarvan ook enkele in de tribunes zullen spelen, moet bijdragen tot het Amerikaanse showgevoel. Want het zijn niet de minsten: Henri PFR, Sander Van Doorn, Peter Luts, Ken Colt...

Een gloednieuw verkeersplan, met extra treinen, meer (elektrische) shuttles en meer verharde parkings, moet paal en perk stellen aan de files en parkeerproblemen. Voor de VIPs is er de “F1 Experience In The Sky”, een platform dertig meter boven de begane grond met een adembenemend zicht op de startgrid, de Raidillon en de paddocks. In de paddocks is er Live Experience Entertainment op reuzenschermen voorzien, een Paddock Lounge met DJ’s en met digital art artiesten. Het driedaags evenement wordt op gang geschoten met een mini-airshow en afgesloten met vuurwerk.

Burgemeester heeft hoop

De burgemeester van Stavelot is optimistisch en is er van overtuigd dat de regio nood heeft aan een evenement zonder weerga als de F1-GP. “Wij zijn verheugd dat Spa-Francorchamps er straks weer is”, zegt Thierry de Bournonville. “Precies omdat het zo’n belangrijk jaar is nu, door die aanhoudende geruchten. De Waalse regio heeft grote inspanningen geleverd om de infrastructuur te moderniseren. Het zou jammer zijn om zo’n fantastisch circuit, en een Grote Prijs die door de piloten zo wordt geapprecieerd, te zien verdwijnen.”

Op de kalender van 2023 zijn 25 Grote Prijzen voorzien. Drie in de Verenigde Staten, vier in het Midden-Oosten, enkele in Azië en Afrika... Voor de traditionele Europese circuits, wordt het moeilijk om een plaatsje onder de zon af te dwingen.

“Wij zijn in discussie met de promotor van de F1, Formula One, en die gesprekken verlopen niet eenvoudig”, verduidelijkt Vanessa Maes, algemeen directeur van Spa Grand Prix. “De voortdurende geruchten maken het niet simpeler. Nu eens lees ik dat we erbij zullen blijven, dan weer dat we ons geen illusies moeten maken en nog een andere keer dat we er tussenin hangen. Aan die speculaties doe ik niet mee. Ik ga ervan uit dat Formula One echt zin heeft in een toekomst met een GP in België en meer bepaald in Spa. Ook in de politieke wereld worden alle krachten gemobiliseerd om Spa-Francorchamps op de F1-kalender te houden. Niet meer dan logisch, gezien de ongelooflijke historiek en de mythische uitstraling van deze wedstrijd.”

360.000 aanwezigen: een record

De organisatoren wrijven zich alvast in de handen, want alle toegangstickets voor de Grote Prijs editie 2022 vlogen op drie dagen tijd de deur uit. Er worden dus dagelijks 100.000 toeschouwers verwacht, met daar bovenop zo’n 20.000 wedstrijdcommissarissen, logistieke en andere ploegmedewerkers. Maal drie dagen, dus 360.000 mensen op en omheen het circuit.

“Nooit eerder gezien sinds de start van Spa Grand Prix in 2007”, glimt Vanessa Maes van trots. “In 2019 hadden we 89.000 aanwezigen per dag, in 2021 waren er dat 75.000. En toen mochten we maar 75% van de toeschouwersplaatsen benutten.”

De organisatoren hopen overigens hartsgrondig dat de Grand Prix eind augustus minder rumoerig zal verlopen dan de editie van 2021. De catastrofale meteorologische omstandigheden vorig jaar zorgde ervoor dat de piloten amper twee rondjes op het circuit konden afwerken, vooraleer de wedstrijd definitief moest worden afgeblazen. De duizenden toeschouwers dienden ondertussen in de kou en de regen wachten om naar hun auto’s te kunnen terugkeren en de gevaarlijke tocht huiswaarts aan te vatten.

Dit jaar moet alvast geen rekening meer gehouden worden met covid-restricties, en kan de capaciteit van de gradins voor de volle 100 procent worden benut. Voor de toeschouwers die de editie 2021 letterlijk in het water zagen vallen is er op donderdag 25 augustus overigens een compensatie-evenement waarop 10.000 kijklustigen worden verwacht.

Bekijk. Toeschouwers F1 Spa-Francorchamps reageerden boos nadat editie 2021 in water viel

