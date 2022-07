Een maand geleden nog het kneusje, nu vastberaden en snel. De gedaanteverwisseling van Mick Schumacher: “Hij heeft de afgrond gezien”

GP Montreal ONS RAPPORT. Van “verbluf­fend” tot “hij voerde geen stommitei­ten op, en dat is al knap”: één piloot met 9/10, drie gebuisden

Max Verstappen beleefde in Canada het perfecte weekend in de Formule 1. Al zorgde een safety car ervoor dat hij nog vol aan de bak moest. Net als een andere piloot zag onze F1-watcher Jo Bossuyt de Nederlander uitblinken. Al krijgt enkel die laatste een 9 op 10, drie anderen werden beloond met een 8. Drie piloten kwamen er met een onvoldoende vanaf, waaronder eentje die er niet eens in slaagde te doen waarin hij zo goed is: laatste worden. Het individuele racerapport van de twintig piloten na Montreal.

21 juni