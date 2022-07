Een geur van solfer en vuur boven Silverstone: hoe de Britse pers van de rel rond Piquet gebruik maakt om de rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen op te poken

Formule 1In Silverstone wordt vooral niet over autosport gepraat. Des te meer over het n-woord van Nelson Piquet. De Britse pers wringt zich in alle bochten om met de uitschuiver van Piquet de rivaliteit tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton weer op te poken. Dit moet het weekend van die laatste worden - desnoods met een karaktermoord op de Nederlander?