“Een erg fout feestje”: Sergio Perez excuseert zich bij partner voor ‘dronken feestvideo’ na GP-winst in Monaco

Contract van globaal 26 miljoen euro

“Ik heb te vroeg getekend”, grapte Sergio Perez na zijn zege in Monaco tegen Red Bull-baas Christian Horner. Alleszins heeft de Mexicaan een erg mooi nieuwe contract binnengehengeld. Volgens het Franse Sportune wist Perez een verdubbeling van zijn salaris af te dwingen. Waar hij vorig jaar nog een basissalaris van zo’n 5 miljoen euro plus een winstbonus van 3 miljoen euro opstreek, kan hij tussen 2022 en 2024 alleen al rekenen op een basisinkomen van 7 miljoen euro. Daarnaast is er nog steeds een winstbonus van 3 miljoen euro, wat maakt dat zijn contract een geschatte globale waarde heeft van 26 miljoen euro. De Mexicaanse sponsor van Pérez brengt naar verluidt zo’n 20 miljoen euro in het laatje. Toch komt Perez nog lang niet in de buurt van het salaris van zijn teamgenoot Max Verstappen. De regerend wereldkampioen verdient naar verluidt zo’n 40 miljoen euro per jaar en is hiermee de best betaalde coureur op de huidige grid van de Formule 1.