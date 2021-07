Een dure crash: Red Bull moet 1,5 miljoen euro neertellen om bolide Verstappen op te lappen

Coureur beschermen

Ook Horner bekritiseert Hamilton en zijn team. “Het Mercedes-team was zich bewust van de ernst van de crash, waarbij in het algemeen werd gemeld dat Max in het ziekenhuis was opgenomen en verdere controles nodig had. Het is ondenkbaar om je coureur niet op de hoogte te stellen van de situatie. Je moet je coureur beschermen voor het geval hij niet de nodige terughoudendheid toont bij het vieren, vooral als dat het gevolg was van een incident waarvoor hij zelf is bestraft.”