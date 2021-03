Ecclestone: “Hamilton wordt misbruikt door Black Lives Matter. En niemand die weet waar dat geld naartoe gaat”

In de aanloop naar de start van het nieuwe formule 1-seizoen dit weekend in Bahrein, heeft Bernie Ecclestone nog eens de spotlights op zijn excentrieke zelve gezet. Zo nam de gewezen F1-voorzitter de ‘politisering’ van de sport onder vuur. Ecclestone herhaalde onder andere zijn stelling dat de F1 niét racistisch is en dat hij vindt dat ‘Sir’ Lew Hamilton door de Black Lives Matter-beweging ‘gebruikt’ wordt. “Ik heb tegen zijn vader gezegd dat Lewis voorzichtig moet zijn”, zegt de Brit. “Omdat hij gebruikt wordt, zeg maar misbruikt, door zij die Black Lives Matter opgezet hebben en er geld mee verdienen. En niemand die weet waar dat geld naartoe gaat”, aldus Ecclestone in 'The Telegraph’. “Mocht ik het er nog voor het zeggen hebben zou ik iedereen die zo'n (antiracisme, nvdr) t-shirt draagt, gewoon bannen van het podium. Daar mag je vanop aan. Of ook 100 procent zeker: er zou niet geknield worden voor de start van de races.”

Volledig scherm Bernie Ecclestone in 2018 in de paddock van de Russische GP. © AFP

De huidige F1-bazen lieten onlangs nog weten verder te gaan met dat knielritueel als kort moment van reflectie. De meerderheid van de twintig rijders, waaronder Hamilton, volgt dat gebaar. Verstappen en Leclerc doen het niet. Ecclestone: “Er wordt heel wat heibel gemaakt om de verkeerde redenen. Om politieke redenen.”

Hamilton en Ecclestone raakten vorig jaar verwikkeld in een door de media gevoerde woordenwisseling rond diversiteit en gelijkheid in de sport. Ecclestone beweerde dat er geen discriminatie bestond in de F1 en was ook bijzonder opgezet met de toevoeging van Saoedi-Arabië op de kalender. Ondanks dat ze het daar niet altijd even nauw nemen met mensenrechten, zo gaf Amnesty International al aan. Hamilton (36) vond die uitspraken “onwetend en onopgevoed”. De zevenvoudig wereldkampioen wordt door Mercedes alvast gesteund in zijn sociale bewogenheid. Zo ruilt Mercedes dit seizoen in de strijd tegen racisme en discriminatie hun grijze bolides in voor zwarte.

Quote We gaan zien hoe lang Hamilton dit volhoudt. Bernie Ecclestone

Bij het Duitse Sport1 voorspelt de autosportgoeroe dan weer een spannende titelstrijd. Hij denkt dat Red Bull het gat met Mercedes gedicht heeft, zodat Max Verstappen een gooi naar de wereldtitel kan doen. En weer uit hij er directe kritiek op Hamilton. Die is te druk bezig naast zijn carrière als F1-coureur. Hamilton is ook muzikant, heeft een eigen kledinglijn en hij treedt dus op het voorplan als ambassadeur voor gelijkheid in de wereld. Te veel van het goede, vindt Ecclestone.

“Er is geen enkele andere coureur dit het zoals hij doet én het zo goed kan”, zegt hij bij Sport1. “Maar we gaan zien hoe lang hij dit volhoudt. Ik hoop voor Lewis dat het geen invloed gaat hebben op zijn vaardigheden in de auto, want het is duidelijk dat Max Verstappen hem dit jaar gaat aanvallen.”

Lees ook.

De F1-kalender van 2021 met een recordaantal van 23 races: 28 maart: GP Bahrein 18 april: GP Emilia Romagna (Imola) 2 mei: GP Portugal 9 mei: GP Spanje 23 mei: GP Monaco 6 juni: GP Azerbeidzjan 13 juni: GP Canada 27 juni: GP Frankrijk 4 juli: GP Oostenrijk 18 juli: GP Verenigd Koninkrijk 1 augustus: GP Hongarije 29 augustus: GP België 5 september: GP Nederland 12 september: GP Italië 26 september: GP Singapore 3 oktober: GP Rusland 10 oktober: GP Japan 24 oktober: GP Verenigde Staten 31 oktober: GP Mexico 7 november: GP Brazilië 21 november: GP Australië 5 december: GP Saoedi-Arabië 12 december: GP Abu Dhabi

Volledig scherm Lewis Hamilton. © Photo News