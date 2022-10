Drie redenen waarom Max Verstappen een tweede keer wereldkampioen geworden is

1.De lessen van vader Jos

2.De nieuwe auto’s

Het nieuwe reglement zorgde ervoor dat het met de huidige auto’s veel makkelijker voorbijsteken is. Was het vorig jaar uiterst belangrijk om op polepositie te starten, dan kan je nu makkelijker plaatsen goedmaken in de race. In de voorbije zeven races stond Max amper twee keer op polepositie, maar hij won er wel zes van. Dat voorbijsteken makkelijker is, zorgde er ook voor dat Max veel minder risico’s moest nemen. Hij was een van de enige coureurs die in Japan aankwamen zonder één enkele vermaning van de wedstrijdleiding. Vorig jaar, toen het veel meer knokken was om voorbij te steken, kreeg hij er verscheidene. Anders bekeken: in de inhaaloefening was Max sowieso al de beste, misschien alleen geëvenaard door Hamilton. De nieuwe auto’s hebben dat wapen alleen maar groter gemaakt.