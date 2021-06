Drama voor Verstappen: klapband in slot kost Nederlander zege in GP van Azerbeidzjan, ploegmakker Pérez wint nadat Hamilton bij herstart bocht mist

Hamilton reed aan de leiding, maar na een (te) trage pitstop gingen beide Red Bulls hem voorbij op het lastige stratencircuit. Verstappen nam de leiding en reed secuur. Pérez was in de schaduw van de Nederlander vooral handig als stoorzender. Hamilton had niet de snelheid om de Mexicaan voorbij te stomen, waardoor de bonus van Verstappen gestaag groeide.

Een dik halfuur later kwam een herstart in ronde 50 van 51. Hamilton had nog één laatste kans om de zege te grijpen én opnieuw WK-leider te worden. Het leek hem ook te lukken, want hij ging in de eerste rechte lijn voorbij de Mexicaan om dan... zijn bocht te missen. De zevenvoudige wereldkampioen tuimelde terug naar de zestiende stek. Géén WK-punten voor hem, wel de zege voor Perez. Zijn tweede uit zijn F1-carrière na de overwinning in de GP van Sakhir in 2020.