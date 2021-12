Drama voor Max Verstappen: hij crasht met pole position in zicht, Lewis Hamilton start vooraan

Formule 1Drama voor Max Verstappen. De Nederlander was op weg naar de pole in Saoedi-Arabië, maar reed in de laatste hectometers de muur aan. De pole ging zo naar titelrivaal Lewis Hamilton, die in het WK-klassement op acht punten volgt van de Nederlander. Verstappen droop ontgoocheld af - een nieuw stap(je) richting die allereerste wereldtitel laten liggen. De race is morgen om 18u.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De kwalificatie voor de GP van Saoedi-Arabië is voor Max Verstappen op een enorme teleurstelling uitgedraaid. Hij was in het beslissende gedeelte razendsnel onderweg, maar crashte vlak voor het einde van de ronde. Lewis Hamilton, die z'n draai niet vond, sukkelde met de grip en zijn meerdere dus moest herkennen, greep daardoor nog onverwacht de pole, met Valtteri Bottas op plek 2, naast zich. Voor Verstappen rest P3 op de grid.

“Ik begrijp niet wat er gebeurde”, vertelt Verstappen in een eerste reactie. “Plek 3 is teleurstellend, maar vandaag toonden we dat de wagen hier enorm snel is”, houdt hij er wel de moed in voor morgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Met nog twee manches te gaan, volgende week is het de slot-GP in Abu Dhabi - heeft Verstappen acht punten voorsprong op Hamilton. Als de Nederlander morgen wint én de snelste rondentijd pakt - die één extra punt oplevert - is hij voor het eerst in z’n carrière kampioen áls Hamilton niet beter doet dan de zesde plaats. Wint Verstappen zonder de snelste rondetijd, moet hij hopen dat zijn rivaal niet beter doet dan de zevende stek. Maar de teleurstellende kwalificaties lijken nu een streep door deze scenario’s te trekken. Met Mercedes-ploegmaat Bottas tussen Hamilton en Verstappen op de startgrid - de Fin zal er alles aandoen om Verstappen af te houden - lijkt het eerder dat de Brit morgen een gouden zaak kan doen. En dan wordt het verdict dus in Abu Dhabi geveld.

Volledig scherm © Photo News

Hamilton moest zich verantwoorden

Na de derde vrije training eerder vandaag zat Hamilton even met de schrik. De zevenvoudige wereldkampioen moest zich gaan verantwoorden voor het zogezegd negeren van een dubbele gele vlag. Verstappen weet er alles van: in Qatar kreeg hij er een gridstraf van vijf plaatsen voor. Hamilton werd echter niet gesanctioneerd. De Brit was het lichtpaneel al voorbij toen de gele vlag werd getoond én werd op geen enkele wijze gewaarschuwd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Verstappen. © AFP

Volledig scherm Verstappen. © AP

Volledig scherm Hamilton © AFP

Volledig scherm Bottas. © AFP