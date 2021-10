“Domme idioot”: nú al clash tussen Verstappen en Hamilton na bijna-botsing tijdens oefensessie

Formule 1Max Verstappen zal met weinig plezier terugkijken op de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Eerst stoorde hij zich enorm aan Lewis Hamilton en daarna aan het drukke verkeer. Meer dan een achtste rondetijd zat er niet in voor de leider in de WK-stand.

De tweede oefensessie voor de GP van de Verenigde Staten heeft voor ophef gezorgd. De Mexicaan Sergio Perez (Red Bull) was de snelste in 1:34.946, maar alle aandacht ging achteraf naar de strijd tussen Verstappen (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes), hevige concurrenten in de strijd om de wereldtitel.

Bijna kwamen de twee vrijdag in botsing in bocht 1 (zie video boven). Het bracht Verstappen tot de uitroep “domme idioot” over de boordradio. Zijn ploegmaat Perez hield in de uitslag de Brit Lando Norris (McLaren, +0.257) achter zich. Wereldkampioen Hamilton (+0.364) werd derde, WK-leider Verstappen pas achtste (+0.878).

Eerder op de dag was de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) de snelste in de eerste vrije training. Hij werd in de tweede training vierde, op 414 duizendsten. Bottas start door een gridstraf zondag al zeker vijf plaatsen lager dan zijn plaats in de kwalificaties.

