Dit weekend testdagen Formule 1: wat u moet weten over drie dagen rondjes draaien in Bahrein

Formule 1 Romain Grosjean is even verlost van verband en toont toegetakel­de hand: “Ik draag mijn trouwring opnieuw”

10 januari Formule 1-piloot Romain Grosjean liet op Instagram zijn toegetakeld linkerhand zien na de huiveringwekkende crash van 29 november 2020. De 34-jarige Fransman kwam in een inferno terecht maar hield er als bij wonder slechts brandwonden aan beide handen aan over. Nu mocht het verband aan de linkerhand er even af. “Ik draag mijn trouwring opnieuw!”