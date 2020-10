Dit seizoen geen Grote Prijs F1 in Vietnam: race definitief van de kalender

Belga Voortbe­staan Williams verzekerd: F1-ren­stal komt in Amerikaan­se handen

21 augustus De Britse Formule 1-renstal Williams is in Amerikaanse handen gekomen. Investeringsmaatschappij Dorilton Capital is de nieuwe eigenaar. Daarmee is het voorbestaan van een van de oudste teams in de Formule 1 verzekerd.