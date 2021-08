“Dit is voor echte mannen”: waarom zijn de Formule 1-coureurs zo verzot op het mythische Spa-Francorchamps?

Formule 1Het circuit van Spa-Francorchamps. Het ideale decor om de tweestrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen - een verschil van 8 luttele puntjes in het klassement - te hervatten. Beide heren kijken, net als elke andere Formule 1-coureur, reikhalzend uit naar het toertje in de Ardennen. Maar wat maakt de GP van België zo uniek? Een inkijk. “Dit is een rondje voor echte mannen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heerlijke duels, maar ook crashes en discussies. Het Formule 1-seizoen editie 2021/22 is er eentje van veel suspense. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton krijgt het sinds lang niét op een schoteltje aangereikt. Max Verstappen daagt hem uit. Tot het uiterste. Lang stond de Nederlander ook op kop in het klassement, maar deel 1 van het seizoen werd alsnog afgesloten met een kleine kloof voor Hamilton. Acht puntjes is het verschil.

Na een pauze van vier weken kunnen de bolides weer schreeuwen. Traditioneel met eind augustus het circuit van Spa-Francorchamps. “Een geschikte plek om onze titelstrijd te herstarten”, vertelt Verstappen op zijn persconferentie. Verstappen gaf al meermaals aan dat de GP van België zijn favoriet is, maar ook de andere F1-coureurs zetten het steevast in hun top 3. Michael Schumacher - die er zes keer won - was verzot op het parcours en ook de huidige generatie komt graag naar ons land. Dat heeft alles te maken met de uitdaging die er ligt. Net voor dit soort circuits zijn Hamilton en co. Formule 1-coureurs geworden. Mens en machine gaan tot het gaatje.

Quote De Raidillon, dat is puur op overle­vings­in­stinct. Net dát maakt het zo speciaal. Wat heb je eraan als je op een koord wandelt amper 2 meter boven de grond? Jacques Villeneuve

Ten eerste is het rondje 7,004 km lang. Andere parcours moeten het hooguit stellen met een lengte van 5 kilometer. Het ligt op een wijdverspreide oppervlakte tussen de bossen van de Ardennen - een unieke setting. De piloten voelen een grotere vrijheid, geen benepen gevoel op een kunstmatig aangelegd compact rondje. Volgens velen creëren de sparrenbomen langs de baan overigens een apart weerkaatsend geluid van de motoren.

Raidillon

De locatie zorgt logischerwijze ook voor hoogteverschillen. Op geen enkel parcours gaat het zo extreem op en neer. Tussen het laagste en het hoogste punt ligt 102,2 meter. Zelfs net voor of zelfs ín een bocht gaat het steil omhoog. Het gevolg? Blind sturen, op intuïtie, soms met de gaspedaal vol ingeduwd. De befaamde Raidillon is hier het perfecte voorbeeld. Links, rechts en meteen weer links en 40 meter naar boven aan een gemiddelde van 17 procent. De bolides halen er snelheden van om en bij de 300 kilometer per uur. Jacques Villeneuve: “Dat is puur op overlevingsinstinct. Net dát maakt het zo speciaal. Want wat heb je eraan als je op een koord wandelt amper twee meter boven de grond?”

Volledig scherm Lance Stroll en zijn team wandelen de Raidillon op. Het hoogteverschil is duidelijk zichtbaar. © Photo News

Op die gevreesde Raidillon, niet zelden de mooiste bocht in de autosport genoemd, loopt het helaas soms minder goed af. De crashes die Villeneuve er overleefde in 1998 en een jaar later zijn populair op YouTube. In 2016 deed Kevin Magnussen het hem na, ook zonder schram. Omdat de energie van de klap telkens werd geabsorbeerd door de bandenmuur. Dat geluk mocht Anthoine Hubert in 2019 helaas niet hebben.

Die hoge snelheden zijn geliefd bij de piloten. Men heeft het gevoel dat álles uit de wagen kan worden gehaald. Maar tussen de snelle sectors 1 en 3 ligt de tragere en technische sector 2. Denk maar aan de chicane van Combes of de U-bocht Bruxelles. Veel variëteit dus, een circuit waar eigenlijk alles inzit.

Balans

“Dit is een rondje voor echte mannen”, aldus Hamilton. “Hier elk jaar toekomen is zo speciaal. Vandaag de dag worden racetracks van dit kaliber simpelweg niet meer gemaakt. Het is ultrasnel - daarom houden wij van Spa-Francorchamps. Ook inhalen kan, wat met de huidige wagens geen sinecure is.” De Brit wijst ook op de uitdaging voor de ingenieurs. Ook zij moeten in de GP van België alles uit de kast halen. “Op de rechte stukken heb je liefst zo weinig mogelijk weerstand om een hoge topsnelheid te kunnen halen. Maar in het middengedeelte heb je dan weer downforce nodig voor de tragere bochten. Het is echt niet gemakkelijk om de perfecte balans te vinden.”

Alle ingrediënten dus voor een spectaculaire hervatting van het F1-seizoen. Oh ja: er is zondag kans op regen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.