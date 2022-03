“Dit is een droomscenario”: de comeback van Ferrari is spectaculair, maar ook perfect verklaarbaar

Formule 1 ‘Nieuw’ audiofrag­ment brengt F1 in verlegen­heid: wedstrijd­lei­der loste vraag van Red Bull zomaar in

Nog maar eens een extra episode in de onwaarschijnlijke F1-ontknoping eind vorig jaar. Een boardradio-gesprek, dat eigenlijk helemaal niet zo nieuw is, tussen Jonathan Wheatley en wedstrijdleider Michael Masi, zorgt net nu voor ophef in - niet toevallig - de Britse media. Op de video is duidelijk te horen hoe de sportief directeur van Red Bull bij de beruchte laatste ronde op het Yas Marina Circuit instructies geeft aan Masi.

10 februari