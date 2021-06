Dít F1-seizoen is een grand cru, met Max Verstappen die bewijst dat moeilijk ook gaat: “Wat een koers!”

Formule 1 Max Verstappen aan het feest in Imola na spektakel­stuk met schuiver Hamilton die nog tweede wordt

18 april Nog nooit won Max Verstappen zó vroeg in het seizoen. Na de tweede plaats in Bahrein was de 23-jarige Nederlander in Imola dé winnaar van het gedroomde duel in de Formule 1 met Lewis Hamilton. Bij de start al verschalkte hij de wereldkampioen, die met een schuiver na een stuurfout een pittige middag kende, maar nog wel maximaal presteerde en de leiding in het WK behield. De race werd ook opgeschrikt door een zware crash met Bottas en Russell waarna de rode vlag verscheen.