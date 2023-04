“Die tweede rode vlag begreep ik niet echt”: Max Verstappen wint GP Australië na sensationele en chaotische slotfase, klacht Haas verworpen

Spektakel en tegelijkertijd chaos in Melbourne. Max Verstappen leek op weg naar een simpele zege, tot we voor de tweede keer een rode vlag kregen. Dat betekende een herstart twee rondes voor het einde. Taferelen die een waar slagveld met zich meebrachten. Verschillende bolides crashten. De laatste ronde werd afgewerkt achter de safety car, Verstappen mocht zo toch - terecht - zegevieren.

KIJK. De chaos na de herstart twee rondes voor het einde

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tumultueus. Zo kunnen we de GP van Australië het best omschrijven. Leclerc belandde al in de eerste bocht in de grindbak. Meteen einde race voor de Monegask. Nog in de absolute openingsfase: Verstappen die al meteen gepasseerd werd door Russell en Hamilton.

Leider Russell maakte van een crash van Albon handig gebruik om vers rubber te halen in de pitstraat. Een tactische keuze. Maar wel eentje die de Brit zuur opbrak, want enkele tellen later kondigde de wedstrijdleiding een rode vlag aan na een crash van Albon. Zo kon elke bolide een ‘gratis’ pitstop maken. Russell viel terug naar plek zeven, zonder enig voordeel van verse banden. In ronde 18 vatte zijn bolide nog eens vuur, meteen einde race voor de Brit. Wat een baaldag voor Russell.

Volledig scherm © ANP / EPA

Intussen had Verstappen alweer orde op zaken gesteld. Vlotjes snelde de Nederlander voorbij Hamilton. Een eenvoudige overwinning leek binnen handbereik, tot Magnussen een band verloor. Een nieuwe rode vlag, twee rondes voor het einde. Verstappen wilde het maar niet geloven. Plots had de concurrentie - Hamilton en Alonso in de eerste plaats - opnieuw een kans op de zege.

Verstappen startte uitstekend aan de laatste rondes. Achter hem was het chaos troef. Sainz tikte Alonso aan. Beide Alpines Gasly en Ocon reden elkaar het decor in. Ook onder meer Stroll en Pérez hielden hun bolide niet op de baan. Het circuit van Melbourne was omgetoverd in een waar slagveld. We kregen andermaal een rode vlag. Na heel wat oponthoud besliste de wedstrijdleiding om de laatste ronde achter de safety car af te werken. De zege was op die manier helemaal binnen voor Verstappen, zijn eerste in Australië. Hamilton werd tweede, Alonso derde.

KIJK. Verstappen: “Tweede rode vlag was onnodig”

Alle incidenten opgelijst Ronde 1: Charles Leclerc belandt al in de eerste bocht in de grindbak. Zijn race zit er meteen op. Balen voor de Monegask, die vorig jaar nog won in Australië. We krijgen een eerste safety car. Ronde 7: Alex Albon vliegt in het decor. Ook voor hem is het meteen einde wedstrijd. Door zijn crash ligt er heel wat gravel op het circuit. We krijgen een eerste rode vlag. Ronde 18: De power unit van de wagen van George Russell vat vuur. De Brit van Mercedes beleefde een echte baaldag, nadat eerst een bandenwissel slecht uitpakte door de rode vlag. Russell stapt wel veilig uit zijn bolide, maar kan natuurlijk niet verder. “When it’s not your day, it’s not your day”, zegt hij meteen op Twitter. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Ronde 55: Een eenvoudige zege lijkt binnen voor Verstappen, tot plots Magnussen nog maar met drie banden rondrijdt. Zijn andere band ligt op het circuit. Eerst beslist de wedstrijdleiding om het op te lossen met een safety car, even later wordt toch opnieuw met een rode vlag gezwaaid. We krijgen een herstart van twee rondes. Verstappen ziet zijn riante voorsprong verdwijnen. Ronde 57: Voor de derde keer vandaag springen de lichten op groen. Verstappen is uitstekend vertrokken, maar achter hem zien we een waar slagveld. Sainz tikt Alonso aan - dat kostte hem uiteindelijk een tijdstraf van 5 seconden - en de Alpines Ocon en Gasly rijden elkaar de muur in. Voorts belanden Pérez, Stroll, De Vries en Sargeant in de grindbak. Het is wachten op nieuws. Wat beslist de wedstrijdleiding? Hoe moet de race verder? Ronde 58: De wedstrijdleiding beslist uiteindelijk dat de laatste ronde wordt afgewerkt achter de safety car. Verstappen boekt zijn eerste zege ooit in Australië. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Max Verstappen: “Die tweede rode vlag begreep ik niet echt” Tijdens de race werd er flink met de rode vlag gezwaaid. Dat stemde Verstappen niet helemaal tevreden. “De eerste rode vlag snapte ik nog wel een beetje”, aldus de winnaar over de beslissing die genomen werd na de crash van Albon. “Maar die tweede begrijp ik niet echt. Het was een beetje een ‘zooitje’. Maar we zijn overal doorheen gekomen en hebben gewonnen, dat is het belangrijkste.” “Ik had een slechte start, maar ik was ook voorzichtig omdat ik een botsing wilde voorkomen. Ik heb veel te verliezen, dus dan is veel risico nemen onverstandig”, zei de rijder van Red Bull, die met zijn 37e zege in een Formule 1-race de leiding in het kampioenschap verstevigde. Verstappen was tevreden over de snelheid van zijn auto. “Het tempo was prima, dus ik kon me ook permitteren voorzichtig te zijn. Dat was ook te zien aan hoe makkelijk ik Lewis Hamilton inhaalde. Ik ben heel blij met deze zege. Mijn eerste in Australië. Ook leuk om te zien dat het publiek zo enthousiast bleef. Ze hebben behoorlijk lang moeten wachten op de ontknoping.” Volledig scherm © REUTERS

Klacht van Haas verworpen Team Haas had na afloop van de race klacht ingediend tegen de uitslag. Het Amerikaanse team aanvaardde niet dat Nico Hülkenberg naar de zevende plaats werd verwezen. Hülkenberg was kort voor het einde na een (tweede) herstart naar de vierde plaats opgeschoven, maar na een nieuwe crash in het chaotische slot van de race besliste de jury om voor de daaropvolgende (derde) herstart de wagens te laten vertrekken in de posities na de tweede rode vlag. Hülkenberg reed toen als zevende en kwam ook in die positie over de finish. Zijn team was het daar niet mee eens, maar het protest baatte niet en dus bleef de uitslag staan.

Volledig scherm . © Sofascore

Meer statistieken op Sofascore

Volledig scherm De bolide van Charles Leclerc. © AP

Volledig scherm De bolide van Sergio Pérez. © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.