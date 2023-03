“Die bocht lukt me écht niet”: met liefst vier breuken en flirtend met pijngrens deed Lance Stroll haast het onmogelijke in Bahrein

Formule 1Fernando Alonso (41) werd terecht bejubeld voor zijn derde plek in de Formule 1 -opener in Bahrein op 5 maart. Maar wat Aston Martin-ploegmaat Lance Stroll (24) deed, was misschien nog straffer. Met vier botbreuken - opgelopen tijdens een fietsongeluk - reed hij zonder de bochten perfect te kunnen aansnijden en de limieten van de pijngrens aftastend naar een zesde plaats.

KIJK. De vier breuken van Lance Stroll

Onheil bij Lance Stroll in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tijdens een tocht op zijn racefiets kwam de Canadees ten val. “Een opmerkelijk incident”, zou hij er tijdens de wintertests (23-25 februari) over zeggen. “Ik viel van mijn fiets toen mijn band in een geultje terechtkwam. Gelukkig viel de schade mee en met een kleine ingreep aan mijn rechterpols is de blessure verholpen. Sinds de ingreep heb ik hard gewerkt om er zeker van te zijn dat ik topfit ben om te kunnen presteren.” Toen leek het niet zo erg. Achteraf zou blijken dat de waarheid anders is.

Want dat hij wel degelijk stevig werd gehinderd door zijn blessures, werd al snel zichtbaar tijdens die wintersessies. Op de ‘on board’-camerabeelden vanuit de bolide van Stroll was heel goed te zien dat het insturen van een scherpe bocht moeizaam ging. Bij een rechterbocht bijvoorbeeld trok hij niet aan het stuur met z’n rechterhand, maar duwde hij met de linkerhand. Atypisch. Een week later was de pijn duidelijk nog niet weg. Tijdens de oefensessie op vrijdag kreeg hij door de boordradio te horen dat hij bocht twee niet aansneed volgens de ideale rijlijn. “Het lukt me écht niet, door mijn handen”, zei Stroll terug. We waren twee dagen voor de race.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar Stroll op zondag vervangen door reservecoureur Felipe Drugovich? Dat gebeurde niet. Er werd beslist om de zoon van teameigenaar en miljardair Lawrence Stroll stapte in Bahrein ‘gewoon’ aan de race te laten deelnemen. Helemaal vlekkeloos ging dat niet. Ook tijdens de race vloog hij een keer bijna uit de bocht.

Desalniettemin werd de Canadees in zijn Aston Martin zesde in Bahrein. Dat hem dát - weliswaar met een goeie wagen - ondanks zijn blessure lukte, werd na afloop als “heroïsch” bestempeld. Alonso noemde Stroll “zijn held”.

Volledig scherm Stroll 'duwt' tegen zijn stuur tijdens de vrije oefensessie op vrijdag. © F1

Vier breuken

Na die opener in Bahrein werd pas écht duidelijk hoe ernstig de kwetsuren waren. Stroll plaatste zelf een video op zijn sociale media waarin onder meer te zien is hoe zijn beide polsen in het gips zaten. En hij schreef er een verhaal over dat hij “graag met zijn volgers wilde delen”. Liefst vier breuken had hij op 18 februari - de dag van de val met de fiets - opgelopen. Eén in zijn rechterpols, één in zijn linkerpols, één in zijn linkerhand en één in de grote teen van zijn rechtervoet. “De timing had niet slechter kunnen vallen”, deed Stroll de echte waarheid uit de doeken. “Mijn medische team dacht zelfs dat ik de eerste races van het seizoen zou missen.”

Enkel de rechterpols werd overigens geopereerd. De andere breuken waren niet geschikt voor een operatie en hadden tijd nodig om te genezen. En Stroll werd aangeraden om héél voorzichtig om te gaan met zijn herstel...

Maar Stroll deed dus gewoon mee aan de race. En pakte helemaal onverhoopt 8 WK-punten.

Stroll: “Het deed pijn. Ik moest echt inspanningen leveren om het einde te halen. Weet je... tien dagen geleden kon ik niet eens stappen. En hingen mijn handen er maar bij als slappe groenten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.