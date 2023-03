De vragen blijven, de radiostilte ook: na uitspraak Eddie Jordan blijft het gissen naar Schumachers gezondheidstoestand

Formule 1 “Leuke show is nog geen goede auto”: onze watcher blijft met vragen zitten na de presenta­tie van de ‘nieuwe’ bolide van Verstappen

Red Bull stelde de nieuwe auto van Max Verstappen voor in New York. In typisch Amerikaanse stijl: groots, schreeuwerig, veel ‘yeah man’ en doordrenkt van hoera. En natuurlijk is het een machine waarmee hij opnieuw wereldkampioen wil worden. En toch, waarom dat lang niet zo zeker is. En waarom het Oostenrijkse Red Bull uitgerekend naar Amerika vloog om de RB19 voor stellen.