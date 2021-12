De thriller wordt nog spannender! Winnende Hamilton en Verstappen nek aan nek richting slot in Abu Dhabi na chaotische GP van Saoedi-Arabië

Formule 1Het definitieve doek zal in Abu Dhabi moeten vallen. Lewis Hamilton en Max Verstappen gaan tot het gaatje in de strijd om de wereldtitel Formule 1. De Brit won de voorlaatste GP in Saoedi-Arabië na een turbulente wedstrijd, Verstappen werd tweede. In de WK-tussenstand staan beide F1-piloten nu met 369,5 eenheden op een gelijk aantal punten.

“That’s going to be the craziest race I’ll remember.” Het eerste geluid dat door de boordcomputer van Lewis Hamilton kwam vanuit de pitstraat was veelzeggend. In Jeddah kreeg het spannendste Formule 1-seizoen in jaren nog een extra dimensie met een race van jewelste. Chaos, wisselende posities en een duel op het allerscherpst van de snee.

In een ideaal scenario viel Lewis Hamilton buiten de punten en dan had Max Verstappen genoeg aan een tweede plaats om in Jeddah de wereldtitel te vieren. De Nederlander startte op het razendsnelle straatcircuit in Saoedi-Arabië als derde, Hamilton vertrok vanop de pole. Tussen de twee in: Valtteri Bottas als buffer. Cruciale rol voor de Fin van Mercedes.

Volledig scherm © Photo News

Als bij wonder vertrokken de bolides zonder incidenten. De drie vooraan snelden weg van de rest, maar een crash van Mick Schumacher zou de start van een chaotische wedstrijd pas écht inluiden. Hamilton zette Verstappen onder druk met een vroege bandenwissel. De Nederlander werd zo eerste, maar achter de safety car had hij daar met een bandenwissel in het krijt weinig aan.

Tot dan de rode vlag kwam en iedereen naar de pits werd geroepen om de stewards de ruimte te gunnen de brokstukken te ruimen. Verstappen kon zo bij wijze van spreken gratis van banden wisselen en bij de herstart vanop de spreekwoordelijke pole starten. Hamilton greep zich gefrustreerd naar de haren.

Volledig scherm © REUTERS

De Brit gooide zijn frustraties eruit met een indrukwekkende herstart. Hamilton op en over Verstappen, maar de Nederlander sneed ‘m daarna de pas af in een chicane. Dat terwijl in de achtergrond Perez, Leclerc en Ocon in een trechter belandden. Met z’n drieën reden ze elkaar aan. Weer brokken, weer rode vlag. Weer herstarten.

Verstappen werd bij die tweede herstart teruggezet naar plaats drie voor zijn roekeloze verdedigende actie. Hamilton mocht als tweede starten in het zog van de verrassende Ocon, maar weer zorgde de hervatting voor spektakel. Hamilton was te veel bezig met Ocon te grazen te nemen, Verstappen gooide zich in het gaatje.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Nederlander wipte zo van 3 naar 1. Ocon moest de twee besten van het seizoen weg laten rijden en zo kwam het tot een duel op het allerscherpst van de snee. Verstappen hield Hamilton zo goed mogelijk af, daarbij de 1-secondegrens van de DRS-regel proberend te houden.

Terwijl in de achtergrond nog brokken werden gemaakt, slaagde Verstappen een twintigtal ronden in zijn opzet. Toch kwam titelconcurrent Hamilton in het slot nog opzetten. De Nederlander pareerde een eerste aanval, bij een tweede offensief ging hij ostentatief vertragen net op het moment dat Hamilton versnelde.

Volledig scherm VERSTAPPEN Max (ned), Red Bull Racing Honda RB16B, portrait during the Formula 1 stc Saudi Arabian Grand Prix 2021, 21th round of the 2021 FIA Formula One World Championship from December 3 to 5, 2021 on the Jeddah Corniche Circuit, in Jeddah, Saudi Arabia - F1 - SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2021 - RACE © PanoramiC ! only BELGIUM ! © Photo News

Zo kwam het plots tot een aanrijding. Hamilton liep schade op aan zijn voorvleugel, maar die was niet navenant. Verstappen werd bedacht met een tijdstraf van vijf seconden. Op de koop toe flitste Hamilton de Red Bull ook weer voorbij. Met versleten banden moest Verstappen zich in de slotronden alsnog gewonnen geven.

Na een waanzinnige GP komt Hamilton nu naast Verstappen op 369,6 punten in de WK-tussenstand. Verstappen houdt wel de leiding omdat hij meer races won. Op naar een ongelofelijke ontknoping in Abu Dhabi volgende week. In het constructeurskampioenschap deed Mercedes met de derde plaats van Bottas ook een flinke zaak.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.