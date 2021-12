De sterren zitten niet enkel achter het stuur: ook celebs vinden vlot hun weg naar Abu Dhabi

Formule 1 Hoe ziet het beslissen­de F1-week­end eruit? Waar kan ik de strijd volgen? En wat is DRS? Alles wat u moet weten om de grote thriller naadloos te kunnen volgen

Vandaag begint de apotheose. De epiloog van een bloedstollend seizoen. De vraag van één miljoen: wie wordt in de allesbeslissende race in Abu Dhabi wereldkampioen Formule 1? Lewis Hamilton of Max Verstappen? Voor wie nu pas binnenvalt in de wereld van ronkende motoren: het antwoord op al uw vragen in het ABC van de koninginnenklasse in de autosport. Hoe ziet een F1-weekend eruit? Waarom al die bandentypes en wat betekenen al die gekleurde vlaggen?

10 december