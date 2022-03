De laatste kans: speel mee met de Gouden Formule 1 en maak kans op 5.000 euro

Zondag is het zover, dan begint het Formule 1-seizoen met de GP van Bahrein. Vorig jaar was het spannend tot en met de laatste Grand Prix. De Nederlander Max Verstappen kroonde zich tot wereldkampioen na een héérlijk duel tegen de zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton. Krijgen we dit jaar opnieuw zo'n spannende strijd? Het zou zomaar eens kunnen.

Ben jij ervan overtuigd dat jij als de beste je eigen raceteam kan samenstellen? Schrijf dan je team(s) in voor de Gouden Formule 1 en wie weet ga je wel aan de haal met de hoofdprijs van 5.000 euro.

Hoe speel je mee met de Gouden Formule 1?

Stap 1: Surf naar goudenf1.be en maak je account aan.

Stap 2: Begin te sleutelen aan je ideale team. Selecteer zes coureurs, één constructeur en één motor uit onze lijst met een budget van 200 miljoen euro. Je hebt recht op 2 transfers per team tijdens het spel.

Stap 3: Je ploeg is klaar voor de 23 Grote Prijzen? Dan moet je de coureurs rangschikken van plaats 1 tem 6 op de startgrid. Deze rangschikking bepaalt hoeveel procent van de punten de coureur verdient.

Stap 4: Bevestig jouw deelname door 9 euro per ploeg te betalen. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is. Je kan enkel online betalen via Bancontact, Visa of Mastercard. Ploegen kunnen niet per overschrijving worden betaald.

Stap 5: Geniet van het Formule 1-seizoen en gids je ploeg naar successen! Elke speeldag kan je op goudenf1.be de scores van jouw team(s) checken en ontdekken of je in de prijzen gevallen bent.

Speel mee met de Gouden Formule 1 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Max Verstappen is de duurste coureur in het spel. © Photo News

Hoe scoor je punten?

Coureurs in jouw team scoren punten op basis van hun prestaties tijdens de respectievelijke races. Hun plaats op jouw team’s startgrid, bepaalt hoeveel procent dat is.

• De coureur op plaats 1 verdient 100 procent van de punten.

• De coureur op plaats 2 verdient 90 procent van de punten.

• De coureur op plaats 3 verdient 80 procent van de punten.

• De coureur op plaats 4 verdient 70 procent van de punten.

• De coureur op plaats 5 verdient 60 procent van de punten.

• De coureur op plaats 6 verdient 50 procent van de punten.

• Een constructeur en motor scoren steeds 100 procent van de punten. Ook kwalificaties en sprints tellen mee.

Volledig scherm Lewis Hamilton. © Photo News

De prijzenpot

Naast eeuwige roem is er in de Gouden Formule 1 nog een pak meer te winnen. Sta je na de GP van Abu Dhabi aan de leiding? Dan kaap jij de hoofdprijs, 5.000 euro cash, weg. Voor de andere toppers in het eindklassement én de dagwinnaars zit er ook nog heel wat moois in de prijzenpot. Van robotstofzuigers over multigroomers tot mooie cashprrijzen.

Volledig scherm © Photo News

Ben jij een Formule 1-kenner? Speel mee met de Gouden Formule 1 en maak kans op de hoofdprijs van 5.000 euro.

Speel mee met de Gouden Formule 1 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen. Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.