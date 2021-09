“De halo heeft zijn leven gered”: Hamilton en ploegbaas beseffen dat Brit aan véél erger ontsnapt is na crash met Verstappen

“Op dagen als vandaag word ik eraan herinnerd hoeveel geluk ik heb”, schreef de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 enkele uren na de race op Monza op zijn sociale media, bij een foto waarop te zien is hoe het achterwiel van de Red Bull over de cockpit van de Mercedes schiet. “In een milliseconde kan je in een heel enge situatie komen. Er moet vandaag iemand op me neer hebben gekeken die over me waakt. Mijn nek is wat stijf nu de adrenaline wegtrekt. Ik kreeg een soort tik op mijn hoofd dus ik heb natuurlijk flink hoofdpijn, maar ik ben in orde. De halo heeft voorkomen dat de crash veel erger kon aflopen. Ik ben iedereen die werkt om onze auto’s en het racen veiliger maken heel dankbaar.”