De Gouden Formule 1-ploeg van onze redactie: “Max is een no-brainer”, maar ook voor deze jonkies én oudjes is er plek

Wie zijn onze favorieten?

Max Verstappen is volgens onze redactie opnieuw dé grote kandidaat om de wereldtitel in de wacht te slepen. “Verstappen is een no-brainer. Hij is nog zelfverzekerder geworden en Red Bull heeft opnieuw de snelste wagen ontworpen.”

Ferrari zal wellicht de grootste uitdager worden. “ Charles Leclerc is net dat tikkeltje sterker dan zijn ploeggenoot (Carlos Sainz Jr., red.). Vorig jaar schoot Leclerc goed uit de startblokken, maar pech gooide roet in het eten van de Monegask.”

Van 4.000 euro tot fietsen en zelfs reizen

Akkoord met onze sportredactie? Of weet je het beter? Stel nu zelf jouw droomploeg samen en maak kans op één van onze prachtige prijzen. Let op: niet alleen de gehele top 75 van het eindklassement wordt beloond; ook de top 20 van elke aparte speeldag wint. Neem hier een kijkje naar de volledige prijzenpot.

Hoe speel je mee met de Gouden Formule 1?

Stap 4: Bevestig jouw deelname door 9,99 euro per ploeg te betalen. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is. Je kan enkel online betalen via Bancontact, Visa of Mastercard. Ploegen kunnen niet per overschrijving worden betaald.