De geruchten even de kop ingedrukt: Max Verstappen en Kelly Piquet delen opvallende vakantiefoto’s

Dankzij enkele Nederlandse roddelkanalen werden de geruchten steeds hardnekkiger. Max Verstappen zou een einde gemaakt hebben aan zijn relatie van bijna drie jaar met Kelly Piquet, nadat zij hem naar verluidt bedrogen had. Het feit dat Piquet al even geen foto’s van de twee als koppel op haar sociale media had gezet, was koren op de molen van de believers. Ook toen Verstappen een zeldzame post deelde die niet Formule 1- of Red Bull-gerelateerd was, geen Kelly maar wel Martin Garrix, de Nederlandse dj die deze zomer ook het huwelijksfeest van Thibaut Courtois en Mishel Gerzig opluisterde.

Het Nederlandse blad Story wist echter dat na de Formule 1-race in Spa, Verstappen en Piquet in Max’ privéjet naar Sardinië waren gevlogen. En van die vakantie delen de twee nu opvallend romantische beelden. “Summer ‘23 🦥☀️💙", schrijft Verstappen bij onderstaande foto. “De beste zomer”, volgens Piquet in een reactie. Vervolgens ook een beeld waarop Verstappen relaxt op een geel vlot op de Middellandse Zee.

Volledig scherm © instagram maxverstappen

Volledig scherm © instagram maxverstappen

En ook Kelly laat niet na menig Instagramstory van hun vakantie te plaatsen. Zoals de foto hieronder, waar ze haar dochtertje Penelope (4) in de armen heeft terwijl ze Verstappen zoent. De drie hartjes die Max eronder zette als reactie, spreken boekdelen. Opvallend: Kelly, die aan de bak komt als model, blogster en ook geregeld PR-jobs vervult, heeft Penelope gekregen met gewezen F1-piloot Daniil Kvyat, met wie ze een relatie had van twee jaar. Zeven jaar geleden reed de Rus nog voor Red Bull, waar hij -jawel- plaats moest maken voor Verstappen. Inmiddels is Kvyat niet meer gelieerd aan de Red Bull-familie en is hij fabriekscoureur voor Lamborghini.

Volledig scherm © instagram kellypiquet

Nog opvallend: Kelly Piquet, geboren in het Duitse Homburg, heeft met Sylvia Tamsma een Nederlandse moeder. Ook zij was model. En ook Kelly’s broer kent Max ongetwijfeld: Nelson Piquet Jr. – hij speelde in 2008 en 2009 tweede viool bij Renault naast Fernando Alonso.

Volledig scherm © instagram kellypiquet

Volledig scherm © instagram kellypiquet

Volgend weekend moet Max Verstappen alweer opnieuw aan de bak, wanneer zijn thuisrace in Zandvoort op het programma staat. Hij is alvast aan een absurde reeks bezig in de Formule 1. De Nederlander won de afgelopen acht races allemaal én won dit seizoen tien van de twaalf GP’s. Zijn teller staat nu al op 44 Grands Prix-zeges. Dit seizoen haalde Verstappen al Ayrton Senna in op de all-timeranglijst. Alain Prost staat op de vierde plek met 51 zeges, Sebastian Vettel bezit de derde plek met 53 zeges. Met nog 10 races af te werken dit seizoen, kan hij in een ideaal scenario in 2023 dus nog voorbij de Duitser. De nummer 1-positie is nog ver weg: Hamilton won liefst 103 keer een GP. Michael Schumacher staat op de tweee plek met 91 overwinningen.

Volledig scherm © instagram kellypiquet

Volledig scherm © instagram kellypiquet

Volledig scherm © instagram kellypiquet

Volledig scherm © instagram kellypiquet

KIJK. Oranje mensenzee eind juli in Spa