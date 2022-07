De genadeklap? Gespinde Max Verstappen sluit straffe inhaalrace succesvol af, Ferrari gaat wéér de mist in

Ferrari met vreemde strategie

Rondom de tweede pitstops kantelde de race volledig richting Verstappen en Red Bull. Gestart op de zachte band, kon de Nederlander twee keer naar mediums wisselen. Ferrari, gestart op mediumbanden, koos voor een andere strategie. Leclerc had, met nog ruim dertig ronden te gaan, al op twee sets mediumbanden en ging naar de harde band. Het gaf Verstappen ineens een groot voordeel ten opzichte van zijn belangrijkste concurrent in de strijd om de wereldtitel.

Het duurde dan ook niet lang voordat Verstappen Leclerc had ingehaald. Hij liet de Monegask volkomen kansloos en bekroonde zijn indrukwekkende inhaalrace door zijn kansen op de zege in de race ineens te vergroten. Ook omdat Carlos Sainz en Lewis Hamilton langer doorreden op hun tweede set banden en virtueel veel terrein verloren.

Zelfs een zeldzaam foutje van Verstappen bracht hem niet in gevaar. Toen hij spinde, een rondje om zijn as draaide, maar wel op de baan bleef, kon Leclerc hem weer voorbij. Om vervolgens opnieuw ingehaald te worden door Verstappen, die even later inderdaad de leiding in de wedstrijd kreeg en heel snel een comfortabele voorsprong had.