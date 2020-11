De emotionele boodschap van mevrouw Romain Grosjean nadat haar man door het oog van de naald kroop

“En dan wist ik ook nog niet welke foto ik moest posten. Welk beeld van gisteren moet je bijblijven? Dat van de vlammen? Dat van hem, ondersteund door zijn redders? Het wrak van zijn auto? ’t Is een beetje lukraak dit beeld geworden. Omdat we allebei hetzelfde t-shirt dragen van de GP2. Het shirt waar ik soms nog in slaap. Ik had liever het woord ‘superheld’ zien staan in plaats van ‘kampioen’, maar als het moet dan laten we dat nog wel aanpassen. Dan laten we het op maat maken. Voor de kinderen, want op die manier krijgen we het onverklaarbare toch verklaard.”