De eenzame strijd van Sergio Perez: waarom Mexicaanse ploegmaat van Max Verstappen kansloos is voor wereldtitel

Sergio Perez heeft het in zijn hoofd gehaald dat hij nu wel eens wereldkampioen in de Formule 1 wil worden, in de plaats van Max. En of dat de Verstappen-clan op stang jaagt. Verspilde energie. Lees en verneem waarom de Mexicaan kansloos is.