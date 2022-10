De druk wordt opgevoerd: concurrentie wil Red Bull zien hangen

Stewart of Lauda. Schumacher en Hamilton. Verstappen en de coureur die over een paar jaar de kop opsteekt uit die meute jong geweld: dat zijn de namen die de geschiedenis en het grote publiek onthouden. Omgekeerd ligt niemand wakker van wie wereldkampioen wordt bij de teams. Tenzij de teams zelf: die wereldtitel levert immers een lekker voordeel in de verdeelsleutel van het geld dat de Amerikaanse bazen van de Formule 1 aan de teams geven. En dat kan serieus oplopen. Officiële cijfers worden niet bekendgemaakt, maar je kan ervan uitgaan dat Red Bull tussen 60 en 70 miljoen euro krijgt voor die titel. En zo een serieuze homp meer zal overhouden aan seizoen 2022 dan de concurrentie. Zondag 19 punten meer pakken dan Ferrari, en de titel is binnen. Lukt dat niet, dan wel in Mexico een week later.

Serieuze artillerie

Wordt Red Bull dit weekend wereldkampioen, dan ligt het team van Max Verstappen ook serieus onder vuur. Om niet te zeggen: onder serieuze artillerie. Het gaat immers crescendo. In Singapore, waar begon door te sijpelen dat Red Bull in 2021 meer geld had uitgegeven dan de in 2020 ingevoerde budgetlimiet van 145 miljoen dollar per team, zei Toto Wolff al dat hij een ‘zware sanctie’ verwachtte. Op dat moment was de algemene verwachting nog dat Red Bull fors over de schreef was gegaan. Maar toen de internationale autosportfederatie FIA de week na de Japanse grand prix eindelijk de cijfers bekendmaakte, bleek dat het team van de wereldkampioen binnen de normen was gebleven van wat als een ‘kleine overtreding’ wordt beschouwd. En er dus wel van af zou komen met een geldboete – ach ja, een paar miljoen...