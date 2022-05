De behoefte om te pronken gaat wel erg ver: Miami legt valse jachthaven aan voor Formule 1-race

Formule 1Geef uw ogen zondag de kost, want Miami ziet het groots voor haar debuut in de Formule 1. Het gaat zo ver dat de organisatoren in hun wens om qua glamour en exclusiviteit Monaco de loef af te steken, een valse haven lieten aanleggen. “De fans zullen denken: dit is anders, dit is leuk, dit is uniek.” Gelukkig zal er met een uitdagende bochtensectie ook iets óp de baan te zien zijn.

Uniek zijn. Daar draait het bij de organisatoren van Miami om. De grote bezieler van het project is Tom Garfinkel. Garfinkel is de CEO van Miami Dolphins. Niet toevallig werd het F1-circuit aangelegd rond het Hard Rock Stadium, het stadion van het American Football-team. Garfinkel: “Formule 1-fans die gewend zijn om naar races te gaan kijken, zullen denken: dit is anders, dit is leuk, dit is uniek. Het gaat in de eerste plaats om Miami. Dit is het centrum van mode, kunst, muziek, eten en sport. Miami is gewoon een heel aantrekkelijke plek. Het is ons doel dat vele Amerikanen die nog nooit in aanraking zijn gekomen met Formule 1, de sport leren kennen.”

Muziekfestival

En dat kan enkel op een grootse manier. Rond het circuit wordt een tijdelijk strand van 24.000 vierkante meter aangelegd met zwembaden waar fans tussendoor een verfrissende duik kunnen nemen. Ze voorspellen zondag dertig graden Celsius. Ook de Paddock Club boven de pitlane springt in het oog. Fans met veel geld hebben zo het perfecte uitzicht op de start en finish. Woensdag wordt het F1-weekend geopend met een muziekfestival naast het Hard Rock Stadium met Kygo als headliner. De organisatie belooft dat alle F1-coureurs en teambazen aanwezig zullen zijn en zullen voorgesteld worden op het podium. Het goedkoopste ticket is 100 dollar (95 euro).

Haven zonder water

Wat initieel wel ontbrak op en rond het circuit: (luxe)jachten, waar Monaco zo om bekend staat en uitstraling geeft aan hun race, eind deze maand. Geen probleem, in Miami zorgden ze dan maar voor een valse haven. Het is zonder twijfel het merkwaardigste en meest in het oog springende deel van het hele circuit. Ze lieten met vrachtwagens enkele jachten naar het circuit brengen om deze op een groot platform te plaatsen. Vervolgens gingen kunstenaars aan het werk om dat platform via optische illusies er te laten uitzien als water.

Niet echt geslaagd, zo vinden vele F1-fans op Twitter. Ze hekelen het kopieergedrag om de GP van Monaco te willen nabootsen. Anderen stellen zich vragen over de kwaliteit van de geleverde schilderwerken.

Bochtensectie

Natuurlijk draait de F1 in hoofdzaak nog steeds om racen. Gelukkig is ook daar voldoende aandacht aan besteed. Er werden liefst 36 verschillende lay-outs, ofwel versies van het parcours, gemaakt. Uiteindelijk is het een circuit geworden van 5,412 km. met 19 bochten. Er worden 57 ronden afgelegd, goed voor 308,326 km wedstrijd.

Van bocht 11 tot en met 16 ligt een uitdagend stuk. De auto’s rijden tussen viaducten en op-en afritten die de NW 203rd Street en Florida Turnpike - de belangrijkste weg tussen Miami en Orlando - met elkaar verbinden. Een bochtrijke zone dus met veel hindernissen waartussen de bolides op een veilige manier moeten kunnen voorvlammen. “Het is een behoorlijk dramatische bochtenreeks”, vertelt projectleider Andrew Wallis. “Rekening houdend met de technische aspecten en de FIA-regels, zitten we in deze zone architecturaal bekeken op onze limieten. Er is onder meer een scherpe chicane met een snelheid van circa 80 kilometer per uur. Door het hoogteverschil zijn de coureurs daar volledig ‘blind’. Ze zullen die sectie als een echte uitdaging beschouwen.” Na bocht 16 ligt een lange rechte strook waar de piloten naar 350 km/u gaan. Dé inhaalmogelijkheid via DRS.

F1-fans lachen met de haven zonder water:

