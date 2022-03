“De auto is beduidend sneller”: Verstappen is er klaar voor, ‘donderwolk’ Hamilton en andere conclusies na testdagen F1

Formule 1 “Regels gelden ook voor hem”: FIA krijgt nog geen contact met Hamilton, Mercedes zinspeelt wel op langer verblijf

De auto’s van Formule 1-renstal Mercedes rijden in het nieuwe jaar weer in de vertrouwde zilveren kleur, maar de voorbije weken rees de vraag of Sir Lewis Hamilton naast George Russell ook één van de zitjes zou bezetten. In een tweet hintte Mercedes gisteren dat de Engelsman in 2022 gaat voor zijn achtste wereldtitel, maar de FIA kan nog altijd geen contact met hem krijgen.

3 januari