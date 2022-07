DAGBOEK. Onze F1-watcher leert in Le Castellet dat Francorchamps toch nog twee kansen heeft en vraagt zich af of Leclerc echt wel sneller is dan Verstappen

FORMULE 1De derde grand prix van vier die in juli wordt verreden, trekt naar het zuiden van Frankrijk. Onze journalist Jo Bossuyt is er ook op het circuit van Le Castellet bij om opvallende en leuke dingen te noteren. Over de vloek die Lewis Hamilton moet bezweren tot de eindeloze saga rond de kalender voor volgend seizoen. Want iedereen in de paddock is ervan overtuigd: dit is de allerlaatste grand prix van Frankrijk.