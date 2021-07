Crash met Verstappen zindert na: ‘fans’ delen racistische beledigingen richting Lewis Hamilton op sociale media

Formule 1Zou het ooit stoppen? Lewis Hamilton is na zijn zege in de Grote Prijs van Groot-Brittannië volgens verschillende Engelse media racistisch beledigd op sociale media. Heel wat ‘fans’ vonden het niet kunnen dat de Brit toch nog met de overwinning aan de haal kon gaan, nadat hij Max Verstappen van de baan had gereden. Er zouden onder meer emoji’s van een aapje geplaatst zijn bij berichten van Mercedes, de ploeg van Hamilton, op Instagram.

Lewis Hamilton tikte op Silverstone al in de eerste ronde grote concurrent Max Verstappen (Red Bull) aan waardoor die van de baan ging. Hij kreeg wel 10 strafseconden voor zijn actie richting de Nederlander. Verstappen en de leiding van Red Bull vonden die straf niet genoeg. “De gegeven tijdstraf helpt ons op geen enkele manier en doet geen recht aan Lewis’ gevaarlijke manoeuvre op de baan. Ik vind het respectloos en onsportief om het gejuich na de wedstrijd te zien terwijl ik nog in het ziekenhuis was, maar we moeten verder”, zei Verstappen.

Een paar ‘fans’ lieten zich op sociale media van hun kleinste kant zien door onder foto’s van Mercedes te reageren met de emoji van een aap, gericht op de Noord-Afrikaanse roots van Hamilton. De reacties zijn ondertussen verwijderd door de ploeg van Hamilton.

Red Bull, het team van Verstappen, bracht op Twitter een statement over de racistische uitingen. “Hoewel we op de baan rivalen zijn, staan we allemaal samen tegen racisme. We veroordelen racistische uitingen van eender welke soort richting ons team, onze tegenstanders en onze fans. Als team zijn we verafschuwd en bedroefd om getuige te zijn van het racisme naar Lewis op sociale media, na de botsing met Max. Daar is nooit een excuus voor, er is geen plaats voor in onze sport en de verantwoordelijken moeten aansprakelijk worden gesteld.”

Hamilton heeft zich de afgelopen jaren vaak ingezet voor Black Lives Matter, de beweging die zich inzet tegen alle vormen van racisme, inclusief politiegeweld. De Britse premier Boris Johnson riep vorige week socialemediabedrijven op om de strijd tegen racisme op internet aan te gaan.

De Nederlander vernam in het ziekenhuis dat hij geen letsel aan de crash heeft overgehouden. “Alle controles waren in orde. Iedereen bedankt voor alle leuke berichten en beterschapswensen”, twitterde hij. In de WK-tussenstand verkleinde Hamilton zijn achterstand op Verstappen tot acht punten. De Brit won de GP in eigen land.

Volledig scherm Hamilton tikte Verstappen al in de eerste ronde aan, waardoor de Nederlander crashte. © REUTERS