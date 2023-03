“Corinna leeft al tien jaar als een gevangene”: onthutsend beeld geschetst van leven echtgenote Michael Schumacher

Formule 1In haar gevecht om de toestand van haar man Michael verborgen te houden, leeft Corinna Schumacher (54) al jaren als een soort gevangene. Dat zegt Eddie Jordan , de voormalige teambaas van de Duitser, in een gesprek met The Sun.

KIJK. Corinna Schumacher trad in 2020 nog eens uit de schaduw

Schumacher, nu 54, was eind 2013 slachtoffer van een zwaar ski-ongeval in het Franse skiresort Meribel. Daarbij kwam de Duitser tegen een rots terecht en liep hij een zwaar hersenletsel op. Sindsdien wordt amper met een woord over de voormalige F1-kampioen gerept. Buiten familie, advocaat en verzorgend personeel weet niemand hoe Schumacher er tien jaar na zijn ski-ongeval echt aan toe is. “Omdat privé privé is”, zeggen zijn naasten. Family only.

Netflix kwam anderhalf jaar geleden met een documentaire over Schumacher, maar ook daarin bleef het stil over zijn gezondheid. Zijn vrouw Corinna nam wel het woord, maar echt ingaan op de toestand van haar man deed ze niet. “Ik mis Michael elke dag. Iederéén mist hem elke dag”, zei ze in tranen. “Hij is er wel, maar op een andere manier. Gelukkig ook op een manier die ons sterke geeft. Hij heeft ons altijd beschermd en nu doen wij hetzelfde met hem.”

Volledig scherm Corinna en Michael Schumacher, hier op een foto uit 2005. © EPA

Het was één van de weinige keren dat Corinna sinds het ongeval in het openbaar over haar man praatte en tout court uit de schaduw trad. Ze dook in het verleden soms wel op voor F1-races van zoon Mick, maar liet zich telkens goed afschermen van mensen die vragen wilden stellen. Corinna blijft de privacy van haar man met hand en tand bewaken.

Volgens Eddie Jordan, bij wiens team ‘Jordan Grand Prix’ Schumacher in 1991 debuteerde en later doorbrak in de F1, staat de vrouw daardoor wel onder een enorme druk. “Het ongeval van Michael is nu tien jaar geleden en Corinna gaat gewoon nooit naar feestjes of op restaurant. Ze leeft als een gevangene, uit angst om vragen te krijgen. Iedereen zou alleen maar vragen stellen over Michael, terwijl ze daar niet elke minuut aan herinnerd wil worden.”

Volledig scherm Michael Schumacher en Eddie Jordan. © Photo News

Jordan raakte in onmin met de familie Schumacher nadat hij publiekelijk had gevraagd om zijn voormalige poulain te mogen bezoeken, maar vorig jaar zocht zoon Mick toch opnieuw contact met hem. “Ook voor Mick is het een verschrikkelijke situatie”, aldus Jordan, die begin deze maand al een korte update over de gezondheidstoestand van Schumacher gaf.

“Waarschijnlijk zou Mick een veel betere rijder zijn als hij niet ‘de zoon van’ was, want dat brengt uiteraard enorme verwachtingen met zich mee. Hij verdient ruimte, maar beseft ook wel dat hij ermee moet leren leven.”

Mick en Corinna Schumacher:

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: