Controversieel seizoen eindigt in... controverse: hoe de wedstrijdleiding zijn zeg had in strijd om wereldtitel, tot woede van protesterend Mercedes

Formule 153 ronden lang dobberde de grand prix van Abu Dhabi gewoon voort. Op weg naar een zoutloze ontknoping. Maar dan, alsof een seizoen vol controverse niet anders kon dan eindigen in nog meer controverse: hoe Mercedes in woede ontstak. Want de wedstrijdleiding in wezen besliste wie wereldkampioen werd. Niet meer of niet minder.

Oké, er was dat incident in de zesde bocht van de eerste ronde. Verstappen zette de aanval in. Nam de hele breedte van de bocht, met zijn gekende stijl (‘je geeft toe of we botsen’). Hamilton koos om niet te botsen en reed over de uitloopzone terug naar de piste, zodat hij zijn koppositie behield. Tien ronden lang jammerde, klaagde en lobbyde Red Bull via de boordradio, bij de wedstrijdleiding. Wedstrijddirecteur Michael Masi, de voorbije maanden meermaals onder vuur met vaak controversiële beslissingen, was kordaat: “Niets aan de hand, dossier gesloten.”

Volledig scherm © Photo News

Vanaf dat moment dobberde de race gewoon voort. En werd duidelijk: er is een mirakel nodig om Verstappen nog een kans te geven. Met nog vijf ronden te gaan kwam het mirakel. De Canadees Latifi gooide zijn Williams beenhard tegen de bandenmuur. Brokken. Safety car.

Even technisch. Zodra de safety car verscheen, ging Verstappen heel snel binnen om nieuwe banden: het zachtste en snelste type. Zijn enige kans om Hamilton nog te bedreigen. En Hamilton: ook stoppen voor verse banden was een te grote gok. De kans was immers groot dat hij dan achter Verstappen zou belanden, en de leiding dus uit handen geven. Maar dan: door de pitstop van Max waren vijf auto’s van gedubbelde coureurs achter Hamilton gaan aansluiten. In dat geval zegt het reglement dat die gedubbelde auto’s op een bepaald moment het signaal moeten krijgen om voorbij leider en safety car te gaan, een volledig rondje te maken om keurig achteraan aan te sluiten. Waarna de koers weer kan beginnen. Alleen: er kroop zo veel tijd in het puinruimen dat de koers zou eindigen achter de safety car als eerst alle gedubbelden nog moesten aansluiten. Wat de wedstrijdleiding wilde vermijden. Vandaar, officiële beslissing: “Gedubbelden mogen zich niet meer ontdubbelen.” Red Bull ging weer lobbyen.

Volledig scherm © Photo News

Was het Red Bull dat overtuigend was, was het wedstrijddirecteur Michael Masi die compenseerde omdat hij in bocht zes van ronde één Mercedes gelijk had gegeven, of vond hij oprecht dat het dan toch veilig genoeg was om gedubbelden voorbij te laten? In ieder geval liet hij de vijf auto’s tussen Lewis en Max gaan. En kon Verstappen gaan aansluiten achter Hamilton, voor nog een laatste en beslissende ronde.

Niemand die vandaag in de plaats van Michael Masi wilde zijn. Want eigenlijk besliste hij niet alleen over de procedure (gedubbelden wel of niet voorbijlaten), ook en vooral over wie wereldkampioen zou worden. In scenario 1, met vijf auto’s tussen beide, was het voor Max onmogelijk om in één rondje nog voorbij Hamilton te raken. In scenario 2 was Hamilton een vogel voor de kat, met zijn oude en hardere banden tegen een Red Bull met vers en zacht rubber. Masi koos optie twee.

Natuurlijk ontplofte de boel bij Mercedes. Dat na de race ook meteen dubbele klacht indiende. Eén: het reglement stelt dat ‘alle’ gedubbelden de leider en safetycar voorbij moeten om aan te sluiten, en dat gebeurde maar voor vijf van de acht gedubbelden -voor de laatste drie was geen tijd meer. En twee: Max zou volgens Mercedes kort voor de herstart even de Mercedes van Hamilton voorbijgestoken hebben. Toch wel wat ver gezocht, want als Max er al even voorbij was, dan zal het een kwestie van millimeters geweest zijn.

De commissarissen lachten die klacht dan ook weg. Maar met de eerste klacht had Mercedes een punt, want werd het reglement naar de letter nageleefd. Alleen kunnen die letters op allerlei manier geïnterpreteerd worden. En vooral: de titel op de groene tafel aan iemand anders geven, het had de formule 1 beroofd van alle geloofwaardigheid. Ook de tweede klacht ging dus door de versnipperaar.

Max Verstappen bleef dus de eerste Nederlandse wereldkampioen. En een kleine beetje ook de eerste Belgische.

