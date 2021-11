Climax op komst in strijd om wereldtitel F1: wordt de kwalificatie in Abu Dhabi beslissend?

Spaargids.be Aantal cashautoma­ten halveert binnen 3 jaar: hier zal je in jouw buurt nog geld kunnen afhalen

Het gebruik van cash zit al lange tijd in dalende lijn. Grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING hebben daarom besloten om meer dan de helft van hun ‘gewone’ bankautomaten te sluiten en die te vervangen door bankneutrale geldautomaten, onder de naam Batopin. Maar wat betekent dit precies? Zullen we nog cash geld kunnen afhalen in onze eigen buurt? Waarvoor kan je zo’n neutraal cashpunt gebruiken? En zullen we binnenkort moeten betalen om geld af te halen? Spaargids.be vroeg het aan Vincent Bayer, woordvoerder van Batopin.

18 november