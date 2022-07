Charles Leclerc triomfeert in Oostenrijk, Max Verstappen moet vrede nemen met tweede plek - Carlos Sainz valt uit door brand in bolide

Meteen opschudding in de GP van Oostenrijk. In bocht drie wilde Pérez via de buitenkant voorbij Russell. Een aanrijding was het gevolg en dat had vooral consequenties voor de Mexicaan. Een extreem vroege pitstop was noodzakekelijk. Pérez reed een tijdlang als laatste, tot hij er in ronde 25 de brui aan gaf. Russell kreeg voor het incident een tijdstraf van vijf seconden.