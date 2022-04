Charles Leclerc snoept met ultieme poging de pole af van Max Verstappen, die het gevoel heeft dat hij “soms als een idioot rondrijdt”

Formule 1Charles Leclerc start morgen vanaf de pole in de GP Formule 1 van Australië, de derde race van het seizoen. De Monegask van Ferrari was in de kwalificaties met een ultieme poging sneller dan Max Verstappen en Sergio Perez, de twee Red Bulls. Morgenvoormiddag, om 7u Belgische tijd, volgt de race. Ook die kunt u live volgen op deze pagina.