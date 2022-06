Charles Leclerc pakt op uitdagend stratencircuit van Bakoe vierde pole op rij, Max Verstappen start als derde

Formule 1Charles Leclerc (Ferrari) start morgen op de pole in de GP van Azerbeidzjan, de achtste manche in de Formule 1. Op het uitdagend stratencircuit waar steevast geflirt wordt met de boarding was de Monegask sneller dan de Red Bulls van Sergio Perez en huidig WK-leider Max Verstappen. Het is de vierde pole op rij voor Leclerc. In Q1 was er even een rode vlag nadat Lance Stroll zijn bolide tegen de muur reed. Morgen start de race om 13u, op de voet te volgen in onderstaande liveblog.