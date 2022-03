Charles Leclerc: de nieuwe uitdager van Max Verstappen, maar ook glamourboy met miljoenenjacht en populaire influencer als vriendin

Formule 1De Formule 1 heeft er een nieuwe wereldster bij. Charles Leclerc (24) lijkt zich met zijn zege in Bahrein op te werpen als uitdager van wereldkampioen Max Verstappen, maar ook naast het circuit is alles voorhanden om een vedette te worden. Maak kennis met de glamourboy uit Monaco, die het leven deelt met de populaire Charlotte Sine.

Na de bloedstollende ontknoping van vorig jaar in Abu Dhabi maakte iedereen zich op voor een nieuw duel tussen tenoren Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar de twee rivalen stonden vorig weekend in Bahrein in de schaduw van Charles Leclerc. De Fransman bewees op het circuit dat Ferrari goed gewerkt heeft deze winter en bezorgde de Italiaanse renstal een eerste GP-zege sinds september 2019. Een nieuwe ster aan het Formule 1-firmament.

Wie Leclerc op Instagram volgt, weet dat de Fransman naast een begenadigd piloot ook een Monegask is die de bloemetjes graag buiten zet. Dat doet hij vaak met z'n vriendin Charlotte Sine (22) - een master in de architectuur, maar met 430.000 volgers op Instagram ook bijzonder populair als influencer. Samen met haar zus Victoria verkoopt ze handgemaakte juwelen. Haar vader Emmanuel Sine is de directeur van het beursgenoteerde miljoenenbedrijf Société des Bain de Mer, dat Hotel de Paris en het casino van Monte Carlo runt.

(Lees verder onder de foto.)

View this post on Instagram A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het koppel woont samen op een appartement in Monaco, en dat levert soms grappige situaties op. Leclerc is een fervent gamer en streamt af en toe op het wereldwijd bekende platform Twitch, waar hij meer dan 700.000 volgers heeft. Op een dag was Leclerc zo intensief met gamen bezig dat hij niet zag dat Sine hem al enkele berichten had gestuurd dat ze aan de voordeur stond te wachten. Na 25 minuten besliste ze om een abonnement voor het streamingkanaal van Leclerc te kopen, waardoor ze hem in de chat kon vragen om haar binnen te laten. “Ze abonneerde zich wel slechts voor één maand”, grapte Leclerc achteraf op Twitter.

Luxejacht en privéjet

Leclerc verdient bij Ferrari jaarlijks zo’n 10 miljoen euro. Daarmee kocht hij al een luxejacht: een Riva DolceRiva van 15 meter lang met een waarde van bijna 2 miljoen euro. Het jacht is omgedoopt tot ‘Monza’, een verwijzing naar de Italiaanse GP die hij in 2019 op zijn naam schreef. Naast varen houdt Leclerc zich in z'n vrije tijd ook bezig met golfen, piano spelen en surfen, al is hij in dat laatste nog geen specialist. “Het gaat meer om zwemmen”, knipoogt hij op Instagram.

(Lees verder onder de foto’s.)

View this post on Instagram A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Om tijdens het seizoen van GP naar GP te vliegen, krijgt Leclerc samen met ploegmaat Carlos Sainz van Ferrari een privéjet ter beschikking. Het vliegtuig van ‘VistaJet’ - een partner van het team - is uitgerust met verschillende bedden en comfortabele stoelen. Ook concurrent Max Verstappen verplaatst zich door het F1-circus met een privéjet.

(Lees verder onder de foto.)

View this post on Instagram A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Door zijn status als piloot bij Ferrari en zijn posterboy-gehalte is Leclerc ook gegeerd door bedrijven buiten de F1-wereld. Zo gebruikten het luxueuze horlogemerk Richard Mille en het Italiaanse modehuis Giorgio Armani hem in het verleden al als uithangbord. Leclerc was bijvoorbeeld in 2020 als ambassadeur van Armani te gast op de Modeweek van Milaan.

Alle ingrediënten lijken aanwezig om van Leclerc de nieuwe vedette van de Formule 1 te worden, al zal hij dat eerst en vooral óp het circuit willen doen. Te beginnen dit weekend in Saoedi-Arabië.

Ben jij een Formule 1-kenner? Speel mee met de Gouden Formule 1 en maak kans op de hoofdprijs van 5.000 euro.

Speel mee met de Gouden Formule 1 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: