Buitenlandse pers vergelijkt F1-titelstrijd met ‘Squid Game’ en ‘oorlog in de woestijn’: “De smerigste dans van Verstappen en Hamilton”

Formule 1Op naar de climax zondag in Abu Dhabi. Voor het eerst sinds 1974 staan voor de laatste Grote Prijs van het seizoen in de Formule 1 de twee beste rijders met een gelijk aantal punten. En na wat voor een beklijvende race in Saudi-Arabië. Lang vervlogen, de jaren waarin de F1 de saaiste sport ter wereld was. De Europese sportpers smult. “Niets valt uit te sluiten zondag. Wie er ook verliest, geen van de twee zal dat aanvaarden — en daarin schuilt het gevaar voor Hamilton.”

‘Daily Mail’: “Smerigste dansje ooit van Hamilton en Verstappen”

De Britse tabloid kan de ogen niet geloven en vindt het veel beter dan wat Netflix te bieden heeft. “Wat een Formule 1-seizoen. Het is niet louter ‘Drive To Survive’ en ‘Succession’, maar ook een beetje ‘Squid Game’. ‘Drive To Survive’? Dat is duidelijk. Het parcours in Jeddah gezien? ‘Succession’, dat is waar de onderhandelingen in beeld komen, de opofferingen, de dubbele deals, de zogezegde vriendschap of sportiviteit die er in het echt natuurlijk niet is. En ‘Squid Game’? Wel, in deze eerste GP van Saudi-Arabië ooit, waren er verschillende races binnen één grote race, waarbij er telkens coureurs geëlimineerd werden voor er opnieuw gestart werd. En op het einde won Lewis Hamilton. Dan toch. Weinigen die weten hoe. Wat stuurmanskunst, wat onderhandelen, wat van zijn natuur: meer gladiator dan man.”

“Dit was zijn 103de GP-zege, zijn 103de pole. Er is werkelijk niemand groter in de geschiedenis van de F1, zeker mocht hij ook nog eens dit titanenduel annex heksenketel van een titelrace in zijn voordeel kunnen ombuigen. Zelfs Netflix heeft voor dit duel (nog) geen equivalent. Niemand trouwens. Lang vervlogen inmiddels, de tijden toen F1 gekend stond als de saaiste sport ter wereld. Nu verkoopt het streamingabo’s zoals het voetbal vroeger satellietschotels verkocht. Mét reden: gelijk aantal punten, met nog één race te gaan. De winnaar gaat in Abu Dhabi met alles aan de haal. Eerste versus tweede, vijfde versus zesde: alleen de eindpositie telt. En als Hamilton noch Verstappen in de top tien finisht, gaat de eindzege naar de Nederlander omdat die meer GP-zeges telt in 2021.”

“Dit is natuurlijk het doemscenario voor Toto Wolff (de baas van Mercedes, red.). Vorige maand nog voorspelde die dat als een coureur de titel zou kunnen pakken door de andere uit te schakelen — zoals Ayrton Senna dat in 1990 deed met Alain Prost — dat ook zou gebeuren. De protagonisten schreeuwden hun afkeer voor zo’n scenario al uit... Maar nu nog? Het blijft een mogelijkheid. Het hele seizoen lang zijn Verstappen en Hamilton dichter tegen elkaar aan gaan dansen. En gisteren was ongetwijfeld hun smerigste dansje. De stap naar de ultieme ‘sorry/niet-sorry-aanrijding’ is van hieruit nog een kleine. Niets valt uit te sluiten. Wie er ook verliest, geen van de twee zal dat aanvaarden — en daarin schuilt het gevaar voor Hamilton. “Voor hem maakt het niet uit of we beiden finishen of niet, voor mij wel”, zei de Brit gisteren al.

“De intensiteit van hun rivaliteit is wat het echt mooi maakt. Wanneer een coureur zoals Hamilton zo'n lange periode gedomineerd heeft, ligt de sympathie altijd bij de underdog, Verstappen. Maar dat is dit jaar warempel niet zo. Verstappen heeft meer races gewonnen, Mercedes heeft lang de mindere wagen gehad tot er een resem motorwijzigingen zijn doorgevoerd en op een gegeven moment leek het zelfs helemaal over en out voor Hamilton... en nu is het dus zowaar Hamilton die in de rol van underdog gekropen is. Natuurlijk zou een nieuwe naam op de trofee de sport goed doen. Maar dat zou ook een achtste titel voor een werkelijk iconische piloot zijn.”

‘Algemeen Dagblad’: “Alsof het zo moest zijn”

En dan zijn er natuurlijk ook onze noorderburen. Het Nederlandse ‘Algemeen Dagblad’ had het over “een krankzinnige race”. “Er gebeurde zó ontzettend veel, iedereen had zijn eigen verhaal en zijn eigen waarheid”, klinkt het. “Het belangrijkste moment was de botsing tussen de twee hoofdrolspelers, op onvoorstelbare wijze. Na een ‘illegale’ inhaalactie buiten de baan werd Verstappen opgedragen Hamilton de leiding in de wedstrijd terug te geven. Daarop ging de Nederlander van het gas, stevig en overduidelijk. Maar de Brit twijfelde om hem in te halen en toen hij dat uiteindelijk alsnog wilde doen, zat hij zo dicht op Verstappen dat hij hem raakte. Heel even leek zijn schade dermate groot te zijn dat Hamilton geen punten zou kunnen scoren en het kampioenschap misschien kon worden beslist. Maar hij kon verder, en haalde Verstappen even later alsnog in. Die moest het doen met een tweede plaats en verloor precies de voorsprong van acht punten die hij voor aanvang had op de titelverdediger. Alsof het zo moest zijn.”

‘De Volkskrant’: “Verstappen ging tot het absolute randje”

In Jeddah kwamen alle facetten van hun zenuwslopende titelstrijd samen, schrijft ‘De Volkskrant’. “Van blufpoker en het politieke spel tussen hun teams, tot de keiharde gevechten op het asfalt tussen de twee beste Formule 1-coureurs op dit moment. Met Verstappen na die vijftig rondjes vol sensatie en intrige uiteindelijk als de verliezer op de tweede plek.”

“De sensatierace leverde tal van iconische momenten op, die nog vaak herhaald zullen worden”, klinkt het verder. “Zo sloeg Mercedes-teambaas Toto Wolff een koptelefoon kapot op zijn bureau en schudde zijn Red Bull-collega Christian Horner nadrukkelijk met het hoofd toen Lewis Hamilton in zijn interview na de race benadrukte dat hij het zo netjes mogelijk wilde houden. Maar boven alles ging het na de race over Verstappens rijstijl en het oordeel daarover van de jury. Het leek even alsof het weer drie seizoenen geleden was, toen Verstappen geregeld op die manier het nieuws haalde. Zijn Renault-motor was toen simpelweg niet goed genoeg, wat hem dwong op andere manieren en vol op de limiet naar zeges te rijden.”

“Hij perste in Jeddah alles uit zijn bolide in zijn pogingen om Hamilton voor te blijven. Met de wereldtitel op het spel ging hij daarbij tot het absolute randje. Maar waar die grens precies ligt in de Formule 1, is subjectief. Vergelijkbaar met de ene voetbalscheidsrechter die wel een strafschop geeft voor een overtreding, en de ander die laat doorspelen.”

‘Marca’: “De eerste wereldtitel voor Verstappen kan maar beter niet besmeurd zijn”

Het Spaanse ‘Marca’ vergelijkt de huidige titelstrijd graag met het befaamde duel tussen Senna en Prost. Toen reed de Braziliaan de Fransman met opzet van de baan, een scenario dat zich zondag zomaar eens opnieuw zou kunnen afspelen. De Spaanse krant vindt dat het anders kan. “In het talent van Verstappen schuilt ook veel prestige. Hij hoeft zoiets niet te doen. En als het zondag niet lukt, krijg hij gegarandeerd nog een kans op WK-roem. Beter een eerste titel in volle glorie dan er eentje die voor eeuwig besmeurd zal zijn.” Want voor ‘Marca’ is Hamilton de favoriet zondag. “Zijn koerservaring is de voorbije weken cruciaal gebleken. Daar waar Verstappen dat gebrek aan ervaring in moneytime soms cash betaalde, die laatste kwalificatielap zaterdag bijvoorbeeld toen hij zich in de muur boorde. Met Felipe Massa en Nico Rosberg heeft Hamilton zulke tweestrijden al achter de rug en hij kent de trucs die ermee gepaard gaan als geen ander. Door zijn cool weet hij zich ook altijd in posities te manoeuvreren waar hij simpelweg niet van de baan gewerkt kan worden. De toegevoegde waarde van een lange carrière in de F1.”

‘Bild’: “Wereldtiteloorlog in de woestijn”

Het Duitse ‘Bild’ pakt uit met een ronkende titel: Strijd om de wereldtitel in de woestijn. Alsof het om een echte oorlog in het zand gaat. “Met een patstelling gaan ze de allerlaatste ronde in. Hamilton (36) en Verstappen (24) vliegen beiden met 369,5 punten naar Abu Dhabi. Maar: de Nederlander ligt in het klassement iets voorop omdat hij met negen GP-zeges er eentje meer heeft dan Hamilton. Op het menu zondag: de laatste ronde in de seizoensfinale van deze oorlog om de wereldtitel.”

