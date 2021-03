Brute pech: F1-comeback van Alonso geen succes door... sandwichverpakking

Formule 1 ‘Track limits’ zorgen voor ophef in F1 na beklijvend duel Hamilton - Verstappen: “Altijd gezegd dat we ze niet zouden monitoren”

13:38 Heel wat commotie na de erg spectaculaire tweestrijd tussen Hamilton en Verstappen gisteren tijdens de seizoensopener in Bahrein. Onderwerp van discussie: de track limits. Vooral in bocht vier zouden de regels rond het handhaven van de positie op de baan onduidelijk of verwarrend zijn. Voor Michael Masi, de wedstrijdleider van de FIA, is het echter duidelijk en dat heeft hij ook zo uitgelegd, vertelt hij Motorsport-Total.com.